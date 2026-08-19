به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، جمعی از مسئولان شهرستان روانسر با حضور در منازل حاج فریدون عزتی و حاج صالح مرادی، از آزادگان این شهرستان دیدار و با آنان و خانواده‌هایشان گفت‌وگو کردند.

در این دیدار حاج ماموستا ملا محمد محمودی امام جمعه روانسر، خدیجه جشن‌پرور فرماندار شهرستان، ابراهیمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، ایوب صبوری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، ناوخاصی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعی از روحانیون حضور داشتند.

امام جمعه روانسر در این دیدار با تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: حضور در منزل آزاده‌ای که بخشی از بهترین سال‌های زندگی خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن سپری کرده، افتخار بزرگی است.

وی افزود: آزادی و امنیت امروز جامعه مرهون فداکاری انسان‌هایی همچون آزادگان سرافراز است؛ افرادی که سال‌ها سختی، شکنجه و دوری از خانواده را تحمل کردند اما اجازه ندادند ایمان، اراده و عزت آنان به اسارت درآید.

ماموستا محمودی با اشاره به نقش آزادگان در حفظ هویت و عزت ملت ایران گفت: آزادگان با صبر و استقامت در دوران اسارت از ارزش‌های ملت ایران دفاع کردند و امروز به عنوان الگوهایی از اخلاق، ایمان، صبر و مقاومت برای نسل‌های آینده شناخته می‌شوند.

وی همچنین از خانواده‌های آزادگان تجلیل کرد و گفت: سال‌های اسارت تنها برای آزادگان دوران دشواری نبود، بلکه خانواده‌های آنان نیز با چشم‌انتظاری، نگرانی و دلتنگی این دوران را سپری کردند و در این افتخار سهیم هستند.

امام جمعه روانسر تأکید کرد: آزادگان فراموش نشده‌اند و خاطرات و فداکاری‌های آنان بخشی از تاریخ کشور است؛ بنابراین نسل جوان باید بداند عزت و امنیت امروز حاصل فداکاری چه انسان‌هایی است.

در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان روانسر با گرامیداشت یاد و خاطره دوران دفاع مقدس، از صبر، ایثار و مقاومت آزادگان سرافراز و خانواده‌های آنان تجلیل و برای ایشان سلامتی، عزت و طول عمر با برکت مسئلت کردند.