سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش نخستین باران پاییزی در استان اظهار کرد: این بارش موجب لغزندگی محورهای مواصلاتی شده و لازم است رانندگان با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.

وی افزود: گرد و خاک، روغن، گازوئیل و سایر موادی که در طول فصل گرما روی سطح جاده‌ها باقی مانده و خشک شده‌اند، با نخستین باران پاییزی ترکیب شده و سطح راه‌ها را به شکل قابل توجهی لغزنده می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت کاهش سرعت ادامه داد: رانندگان باید سرعت خودرو را به اندازه‌ای کاهش دهند که در هر شرایطی تسلط کامل بر وسیله نقلیه داشته باشند.

جعفری با اشاره به اهمیت بیشتر این موضوع در جاده‌های پرپیچ‌وخم تصریح کرد: لغزندگی سطح جاده موجب کاهش فرمان‌پذیری خودرو می‌شود و این مسئله در هنگام عبور از پیچ‌ها نمود بیشتری پیدا می‌کند، بنابراین رانندگان باید در این مسیرها احتیاط مضاعفی داشته باشند.

وی همچنین درباره افزایش مسافت توقف خودرو در شرایط بارندگی خاطرنشان کرد: هنگام لغزندگی، فاصله توقف خودرو نسبت به شرایط عادی افزایش پیدا می‌کند و لازم است رانندگان فاصله طولی بیشتری با خودروی جلویی حفظ کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: ساعات ابتدایی بارندگی معمولاً با وضعیت نامناسب‌تری از نظر لغزندگی همراه است و همین موضوع احتمال وقوع تصادف را افزایش می‌دهد؛ از این رو رعایت سرعت مطمئنه در این زمان اهمیت بیشتری دارد.

جعفری با تأکید بر ضرورت پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی گفت: در محورهایی که نخستین باران پاییزی در آنها باریده است، میان سرعت وسایل نقلیه و احتمال بروز حوادث ناشی از لغزندگی ارتباط مستقیمی وجود دارد.

وی در پایان رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر و پرهیز از عجله و شتاب را مهم‌ترین توصیه پلیس راه به رانندگان در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها عنوان کرد.