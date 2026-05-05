محورهای شمال و غرب اصفهان لغزنده است

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای استان اظهار کرد: در حال حاضر چند محور استان با بارش باران و لغزندگی سطح جاده مواجه هستند و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی با اشاره به محورهای دارای بارش گفت: در گردنه نیه نطنز، بارش باران گزارش شده و سطح جاده لغزنده است. همچنین همه محورهای شهرستان دامنه و بویین‌میاندشت نیز با بارش باران و لغزندگی همراه هستند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: «در محور کاشان به سمت قم نیز بارش شدید باران در حال وقوع است و شرایط لغزندگی در این بخش از مسیر تشدید شده است.

سرهنگ میرزایی با هشدار به رانندگان درباره تردد در این شرایط تأکید کرد: با توجه به لغزندگی سطح محورها، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی را رعایت نمایند و از هرگونه سبقت غیرمجاز و تغییر ناگهانی مسیر خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راه استان با استقرار نیروهای عملیاتی در محورهای حادثه‌خیز و بارانی، آماده ارائه خدمات و راهنمایی به رانندگان است و از هم‌استانی‌ها انتظار می‌رود در اجرای توصیه‌های ایمنی و هشدارهای ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.