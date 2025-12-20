رانندگی ایمن در باران و برف؛ احتیاط را فراموش نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: بارندگی اگرچه برای محیط زیست و منابع طبیعی نعمتی ارزشمند به شمار می‌آید، اما برای رانندگان می‌تواند شرایطی پرخطر و چالش‌برانگیز ایجاد کند. تغییر ناگهانی وضعیت جاده، کاهش اصطکاک میان لاستیک و آسفالت، افت دید راننده و افزایش زمان واکنش، همگی عواملی هستند که احتمال بروز تصادف را در روزهای بارانی افزایش می‌دهند. بسیاری از حوادث رانندگی در چنین شرایطی نه به دلیل نقص فنی خودرو، بلکه به علت بی‌توجهی به اصول رانندگی ایمن رخ می‌دهد. از این رو، شناخت خطرات رانندگی در باران و رعایت نکات ایمنی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان رانندگان و سایر کاربران جاده دارد.

لغزندگی معابر؛ تهدیدی که نباید نادیده گرفته شود

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جاده در زمان بارندگی، لغزندگی سطح معابر است. زمانی که آب باران با گردوغبار، روغن و آلودگی‌های باقی‌مانده روی آسفالت ترکیب می‌شود، سطحی لیز و ناپایدار به وجود می‌آورد. این وضعیت به‌ویژه در ابتدای بارش باران شدت بیشتری دارد و می‌تواند کنترل خودرو را حتی در سرعت‌های پایین دشوار کند. بسیاری از رانندگان تصور می‌کنند تنها سرعت بالا عامل لغزش است، در حالی که لغزندگی معابر می‌تواند در هر شرایطی خطرساز باشد و نیازمند هوشیاری کامل راننده است.



کاهش سرعت؛ پایه اصلی ایمنی در جاده‌های بارانی

کاهش سرعت مهم‌ترین اقدام برای رانندگی ایمن در شرایط بارانی محسوب می‌شود. حرکت با سرعت بالا در جاده‌های خیس، احتمال سر خوردن خودرو و از دست رفتن کنترل فرمان را افزایش می‌دهد. راننده‌ای که سرعت خود را متناسب با شرایط جوی تنظیم می‌کند، زمان بیشتری برای واکنش به اتفاقات ناگهانی در اختیار خواهد داشت. کاهش سرعت همچنین باعث می‌شود در صورت بروز حادثه، شدت آسیب‌ها کمتر باشد و امکان کنترل شرایط فراهم‌تر شود.

حفظ فاصله طولی؛ عامل کلیدی پیشگیری از تصادف

در هوای بارانی، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش مسافت ترمزگیری در جاده‌های خیس سبب می‌شود فاصله‌ای که در شرایط عادی کافی به نظر می‌رسد، در باران ناکافی باشد. رعایت فاصله طولی بیشتر به راننده اجازه می‌دهد بدون ترمزهای ناگهانی و خطرناک، سرعت خود را کاهش دهد. بسیاری از تصادف‌های زنجیره‌ای در روزهای بارانی نتیجه بی‌توجهی به همین اصل ساده اما حیاتی است.

فاصله با خودروی روبه‌رویی در جاده‌های دوطرفه

در مسیرهای دوطرفه و جاده‌های کم‌عرض، حفظ فاصله ایمن با خودروی روبه‌رویی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. لغزندگی معابر ممکن است باعث انحراف خودروها از مسیر مستقیم شود و در صورت کم بودن فاصله، احتمال برخورد رودررو افزایش می‌یابد. رانندگان باید از سبقت‌های غیرضروری پرهیز کرده و با حفظ فاصله مناسب، امنیت خود و دیگران را تضمین کنند.

کاهش دید؛ چالشی جدی در رانندگی بارانی

کاهش دید یکی از مهم‌ترین مشکلات رانندگی در باران است. شیشه‌های خیس یا بخارگرفته، بارش شدید، پاشیدن آب توسط خودروهای دیگر و نور کم محیط، همگی میدان دید راننده را محدود می‌کنند. کاهش دید می‌تواند باعث تشخیص دیرهنگام موانع و خودروهای اطراف شود و خطر بروز تصادف را افزایش دهد. توجه به دید کافی و پاک بودن شیشه‌ها از ضروری‌ترین اقدامات در چنین شرایطی است.

استفاده از چراغ‌ها؛ دیدن و دیده شدن در باران

استفاده صحیح از چراغ‌ها در روزهای بارانی نقش مهمی در افزایش ایمنی دارد. روشن کردن چراغ‌های جلو و عقب حتی در طول روز، باعث می‌شود خودرو برای دیگر رانندگان بهتر قابل مشاهده باشد. این موضوع به‌ویژه در بارش‌های شدید، هوای ابری و مه‌آلود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. استفاده نادرست از نوربالا می‌تواند موجب انعکاس نور و کاهش دید شود، بنابراین رانندگان باید با دقت و آگاهی از چراغ‌ها استفاده کنند.

اهمیت وضعیت لاستیک‌ها در جاده‌های خیس

لاستیک‌ها تنها نقطه تماس خودرو با سطح جاده هستند و وضعیت آن‌ها تأثیر مستقیمی بر ایمنی رانندگی در باران دارد. لاستیک‌های فرسوده یا دارای آج کم، توانایی هدایت آب از زیر چرخ‌ها را ندارند و احتمال لغزش خودرو را افزایش می‌دهند. بررسی سلامت لاستیک‌ها و تنظیم فشار باد پیش از شروع فصل بارندگی، اقدامی پیشگیرانه و ضروری است که می‌تواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

ترمزگیری اصولی؛ مهارتی حیاتی

ترمزگیری در شرایط بارانی باید به‌صورت آرام و تدریجی انجام شود. ترمز ناگهانی می‌تواند باعث قفل شدن چرخ‌ها و از دست رفتن کنترل خودرو شود. رانندگانی که مسیر را پیش‌بینی می‌کنند و زودتر سرعت خود را کاهش می‌دهند، کمتر نیاز به ترمزهای شدید خواهند داشت. این شیوه رانندگی، ایمنی بیشتری ایجاد کرده و فشار روانی راننده را نیز کاهش می‌دهد.

خطر آب‌گرفتگی و سر خوردن روی آب

جمع شدن آب روی سطح جاده می‌تواند باعث از دست رفتن تماس لاستیک با آسفالت شود. در این حالت، خودرو روی لایه‌ای از آب سر می‌خورد و کنترل فرمان و ترمز دشوار می‌شود. کاهش سرعت و پرهیز از عبور سریع از مسیرهای آب‌گرفته، بهترین راه برای مقابله با این خطر است. حفظ آرامش در چنین شرایطی نقش مهمی در بازیابی کنترل خودرو دارد.

مراقبت از عابران پیاده در روزهای بارانی

عابران پیاده در هوای بارانی آسیب‌پذیرتر هستند. لغزندگی پیاده‌روها، کاهش دید و عجله برای عبور از خیابان، احتمال بروز حادثه را افزایش می‌دهد. رانندگان باید در نزدیکی خط عابر پیاده، تقاطع‌ها و مناطق پرتردد با احتیاط بیشتری حرکت کنند و همواره آماده توقف باشند. رعایت حقوق عابران، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ رانندگی ایمن است.

توجه به موتورسواران و دوچرخه‌سواران

موتورسواران و دوچرخه‌سواران نیز در باران با خطرات بیشتری مواجه هستند. لغزش، کاهش دید و واکنش کندتر، آن‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد. رانندگان خودرو باید فاصله ایمن با این گروه‌ها را حفظ کرده و از انجام حرکات ناگهانی خودداری کنند تا خطر تصادف کاهش یابد.

ایمنی در باران یک انتخاب است

رانندگی ایمن در باران ترکیبی از آگاهی، مهارت و مسئولیت‌پذیری است. کاهش سرعت، حفظ فاصله طولی، استفاده صحیح از چراغ‌ها، توجه به لغزندگی معابر، کاهش دید و مراقبت از عابران، اصولی هستند که رعایت آن‌ها می‌تواند جان بسیاری از افراد را نجات دهد. باران پدیده‌ای طبیعی است، اما بی‌توجهی به خطرات آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. با اصلاح رفتار رانندگی و رعایت اصول ایمنی، می‌توان جاده‌های بارانی را به محیطی امن‌تر برای همه تبدیل کرد.