به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صالحی اظهار کرد: با توجه به تداوم بارندگی در محورهای مواصلاتی گیلان، رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، با دقت و احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.

وی با بیان اینکه بارندگی موجب لغزندگی سطح راه‌ها و کاهش میدان دید رانندگان می‌شود، افزود: بی‌توجهی به جلو، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله طولی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات در شرایط نامساعد جوی است.

سرپرست پلیس راه گیلان با تأکید بر ضرورت آمادگی خودروها برای تردد در شرایط بارانی تصریح کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه سیستم ترمز، برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها و وضعیت لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند.

صالحی همچنین از رانندگان خواست از انجام حرکات ناگهانی و پرخطر در جاده‌های لغزنده خودداری کرده و متناسب با شرایط جوی و وضعیت راه رانندگی کنند.