محورهای کاشان–نطنز و گلپایگان لغزنده است

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بارش باران از صبح امروز در آزادراه کاشان–نطنز و تمامی محورهای شهرستان گلپایگان آغاز شده است، اظهار کرد: سطح جاده‌ها در این محدوده‌ها لغزنده است و انتظار داریم رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی با تأکید بر اینکه کاهش دید افقی و لغزندگی سطح مسیر می‌تواند احتمال وقوع حوادث رانندگی را افزایش دهد، افزود: رانندگان حتماً با سرعت مطمئنه تردد کنند، فاصله طولی با خودروهای جلویی را افزایش دهند و از هرگونه عجله و شتاب در این شرایط جوی پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین از رانندگان خواست قبل از آغاز سفر از سلامت سیستم ترمز، برف‌پاک‌کن و لاستیک‌های خودرو اطمینان حاصل کنند و در طول مسیر، هشدارهای پلیس و پیام‌های تابلوهای ترافیکی را جدی بگیرند.

سرهنگ میرزایی یادآور شد: تیم‌های گشت پلیس راه در محورهای یادشده به صورت مستمر در حال رصد وضعیت هستند و توصیه‌های ایمنی لازم را به رانندگان ارائه می‌کنند.