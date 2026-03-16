لغزندگی جاده های کهگیلویه و بویراحمد، رانندگان با احتیاط برانند

سرهنگ دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش باران در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: توصیه می‌شود رانندگان با در نظر گرفتن لغزندگی معابر، فاصله طولی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه برانند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پرهیز از هرگونه عجله و شتاب‌زدگی می‌تواند از بروز حوادث جلوگیری کند، افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطمینان حاصل کنند و تجهیزات زمستانی لازم را به همراه داشته باشند.

وی همچنین به ریزش کوه در برخی ارتفاعات محورهای مواصلاتی استان هشدار داد و اضافه کرد: رانندگان هنگام تردد از این محورها احتیاط کرده و از پارک کردن در زیر صخره ها خودداری کنند.