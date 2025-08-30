فلاورجان میزبان ۸ جشنواره گردشگری تا پایان سال

حافظ کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نشست از پوستر هشت جشنواره گردشگری شهرستان فلاورجان رونمایی شد که قرار است تا پایان سال جاری برگزار شود.
وی افزود: بر اساس توضیحات فرماندار و معاون گردشگری ادارهکل استان، فرآیند برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری این جشنوارهها تشریح و ظرفیتهای بالای فلاورجان در حوزه گردشگری بررسی شد. به ابتکار اداره میراثفرهنگی شهرستان، تقویم ۱۲ ماهه گردشگری تهیه و به فرماندار پیشنهاد شد.
ئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فلاورجان تاکید کرد: طبق برنامه، در ماههای باقیمانده سال، هشت جشنواره گردشگری با موضوعات متنوع و با همکاری تمامی ادارات، شهرداریها، دهیاریها و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این رویدادها با تبلیغات گسترده، آمادهسازی زیرساختهای لازم و مشارکت فعال جامعه محلی، بستری برای رونق گردشگری و معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده شهرستان فراهم میکند.
