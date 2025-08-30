  1. استانها
  2. اصفهان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

فلاورجان میزبان ۸ جشنواره گردشگری تا پایان سال

فلاورجان میزبان ۸ جشنواره گردشگری تا پایان سال

اصفهان - رئیس اداره میراث‌فرهنگی فلاورجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری هشت جشنواره گردشگری در این شهرستان تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

حافظ کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نشست از پوستر هشت جشنواره گردشگری شهرستان فلاورجان رونمایی شد که قرار است تا پایان سال جاری برگزار شود.

وی افزود: بر اساس توضیحات فرماندار و معاون گردشگری اداره‌کل استان، فرآیند برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری این جشنواره‌ها تشریح و ظرفیت‌های بالای فلاورجان در حوزه گردشگری بررسی شد. به ابتکار اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، تقویم ۱۲ ماهه گردشگری تهیه و به فرماندار پیشنهاد شد.

ئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فلاورجان تاکید کرد: طبق برنامه، در ماه‌های باقی‌مانده سال، هشت جشنواره گردشگری با موضوعات متنوع و با همکاری تمامی ادارات، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این رویدادها با تبلیغات گسترده، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و مشارکت فعال جامعه محلی، بستری برای رونق گردشگری و معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان فراهم می‌کند.

کد خبر 6574336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها