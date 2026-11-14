به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده بعدازظهر شنبه در چهاردهمین جلسه میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان که با حضور برخط سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت اصفهان در میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی اظهار کرد: برگزاری رویدادهای متعدد در استان طی ماه‌های گذشته، در مقاطعی ضریب اشغال مراکز اقامتی اصفهان را به ۱۰۰ درصد رسانده که این میزان یک رکورد در حوزه میزبانی گردشگران و رویدادها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اصفهان سالانه میزبان ۲۴۷ جشنواره است، افزود: حجم برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مختلف در استان، جایگاه اصفهان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی رویدادهای کشور تثبیت کرده و ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت پیوند گردشگری ورزشی با اقتصاد استان تصریح کرد: اگرچه دبیری گردشگری ورزشی می‌تواند در اختیار اداره کل ورزش و جوانان باشد، اما نباید مأموریت استان در این حوزه صرفاً به میزبانی مسابقات، اسکان ورزشکاران و استفاده از ظرفیت هتل‌ها محدود شود؛ بلکه باید از رویدادهای ورزشی برای جذب سرمایه، تبلیغات، حمایت مالی و درآمدزایی پایدار استفاده کرد.

کرم‌زاده پیشنهاد داد کارگروه اقتصاد ورزش ذیل مجموعه مسئولان حوزه ورزش استان تشکیل شود تا زمینه شناسایی فرصت‌های اقتصادی، جذب حامیان مالی و استفاده از ظرفیت تبلیغاتی ورزشکاران و تیم‌های شاخص فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت رشته‌های ورزشی و فعالیت‌های تخصصی در توسعه گردشگری اظهار کرد: برخی رشته‌ها و فعالیت‌ها مانند صنعت سوارکاری، چوگان، کویرنوردی و سایر شاخه‌های مرتبط با گردشگری ماجراجویانه، قابلیت تبدیل‌شدن به محصولات درآمدزای گردشگری را دارند و لازم است برای توسعه آن‌ها برنامه مشخصی تدوین شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنعت سوارکاری افزود: این حوزه تنها به برگزاری مسابقات محدود نیست، بلکه بخش‌هایی مانند آموزش، پرورش اسب، تجهیزات و لوازم تخصصی، فعالیت‌های درمانی مرتبط و برگزاری رقابت‌های ورزشی را دربرمی‌گیرد که هرکدام می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد ارزش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری باشند.

وی پیشنهاد کرد: برای چند رشته دارای ظرفیت در استان، از جمله سوارکاری و کویرنوردی، هدف‌گذاری مشخص انجام و ظرف یک ماه آینده برنامه اجرایی و مدل سرمایه‌گذاری آن‌ها تدوین شود.

کرم‌زاده با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های سوارکاری در اصفهان گفت: در این حوزه، اجرای فاز نخست برخی اقدامات انجام شده و فاز دوم پیست سوارکاری برای اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی شده است. همچنین ایجاد دو میدان سوارکاری با ابعاد بین‌المللی می‌تواند زمینه میزبانی رقابت‌های بین‌المللی را در استان فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی و پیگیری مقدمات برگزاری مسابقات بین‌المللی سوارکاری شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: داشبورد مدیریت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی استان با هدف معرفی فرصت‌های اقتصادی و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شده و در حال حاضر حدود ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد که اطلاعات آن‌ها به زبان‌های مختلف و با امکان ارائه ارزش‌های مالی بر مبنای ارزهای بین‌المللی تنظیم شده است.

کرم‌زاده از مسئولان و فعالان حوزه‌های مرتبط خواست اطلاعات طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در این داشبورد بارگذاری کنند تا امکان معرفی هدفمند ظرفیت‌های استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به قابلیت توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان‌های استان اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با وزارت جهاد کشاورزی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در سامانه مربوطه، امکان صدور مجوز گردشگری کشاورزی برای برخی اراضی کشاورزی با مساحت پنج‌هزار مترمربع و تأسیسات موجود در آن‌ها فراهم شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه گردشگری کشاورزی لزوماً به احداث سازه و ایجاد تأسیسات جدید نیاز ندارد، افزود: این نوع گردشگری می‌تواند با فراهم‌کردن امکان حضور گردشگران و دانش‌آموزان در محیط‌های واقعی کشاورزی، زمینه آشنایی عملی با فرایندهای تولید، فعالیت‌های زراعی و ظرفیت‌های روستایی را ایجاد کند.

وی با اشاره به برخی موانع اجرایی در شهرستان‌های سمیرم و لنجان، خواستار تعیین تکلیف مشکلات صدور مجوز گردشگری کشاورزی در این مناطق شد تا بهره‌برداری از ظرفیت مزارع و اراضی کشاورزی برای فعالیت‌های گردشگری تسهیل شود.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت توسعه گردشگری استان در پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری، بر بهره‌گیری از اسناد و برنامه‌های بالادستی این مجموعه برای شناسایی و اجرای فرصت‌های اقتصادی گردشگری تأکید کرد.

وی گردشگری آبی را از دیگر ظرفیت‌های قابل توسعه استان دانست و گفت: با اضافه‌شدن موضوع گردشگری آبی به اساسنامه سازمان آب کشور در مصوبه هیئت دولت، زمینه قانونی و اجرایی بیشتری برای ورود این حوزه به برنامه‌ریزی‌های گردشگری فراهم شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان، خواستار اضافه‌شدن نمایندگان سازمان آب به ترکیب میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع دستی و تشکیل کارگروه تخصصی گردشگری آبی شد تا امکان شناسایی ظرفیت‌ها، تدوین برنامه و پیگیری طرح‌های مرتبط فراهم شود.