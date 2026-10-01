به گزارش خبرنگار مهر، جلسه طرح استعدادیابی محله‌محور «قهرمان قله‌ها» بعد از ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد و ظرفیت‌های این طرح برای شناسایی و پرورش استعدادهای محلی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست به ریاست یاور محمدی، فرماندار شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد و حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان و کارشناسان طرح در آن حضور داشتند.

فرماندار سنقروکلیایی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح «قهرمان قله‌ها» اظهار کرد: این طرح می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و پرورش استعدادهای محلی داشته باشد و زمینه را برای شکوفایی توانمندی‌های نوجوانان و جوانان شهرستان فراهم کند.

وی هدف اصلی اجرای این طرح در محله‌ها را کشف استعدادها از میان مردم عنوان کرد و افزود: شناسایی ظرفیت‌های موجود در محله‌ها می‌تواند زمینه مشارکت و به‌کارگیری استعدادهای شناسایی‌شده در حوزه‌های مختلف را فراهم کند.

محمدی با بیان اینکه «قهرمان قله‌ها» صرفاً یک مسابقه نیست، تصریح کرد: این رویداد یک حرکت اجتماعی گسترده است که با تلفیق آموزش، رقابت و حمایت تخصصی، به دنبال ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصت برای رشد استعدادهای نوجوانان و جوانان در سطح محله‌های شهرستان است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح با رویکرد محله‌محور می‌تواند ظرفیت‌های بومی شهرستان را بیشتر نمایان کند و زمینه حضور فعال‌تر نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف را فراهم آورد.

طرح «قهرمان قله‌ها» در پنج عرصه ورزشی، هنری و ادبی، فنی و مهندسی، فرهنگی و مذهبی و رسانه‌ای اجرا می‌شود و استعدادهای شرکت‌کنندگان در این حوزه‌ها مورد شناسایی و حمایت قرار می‌گیرد.

این طرح با تکیه بر مشارکت محله‌محور، علاوه بر شناسایی ظرفیت‌های بومی، به دنبال تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از توانمندی‌های موجود در محله‌های شهرستان سنقروکلیایی است.