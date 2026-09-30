به گزارش خبرنگارمهرسیدمهدی حسینی روز چهارشنبه در نشست طرح ملی مدیریت محله‌محور در ساوه افزود: خوشحالیم که ساوه به عنوان یکی از مناطق پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: رصدهای میدانی در محلات شهرستان ساوه انجام شده و ظرفیت‌ها، مسائل و مطالبات محلات باید به‌صورت دقیق احصا و برای آنها راهکارهای عملیاتی طراحی شود.

فرماندار ویژه ساوه با تاکید بر اینکه اجرای طرح باید از سطح شعار فراتر رفته و به اقدامات ملموس در محلات منجر شود، گفت: لازم است در یک سال پیش رو، شورای محلات و همیاران محله با برنامه مشخص فعالیت کنند و مجموعه‌ای از اقدامات اولویت‌دار و قابل سنجش در سطح محلات به اجرا درآید.

حسینی افزود: مردمی بودن باید محور اصلی این طرح باشد و ساکنان محلات نباید صرفاً مخاطب برنامه‌ها باشند، بلکه باید در شناسایی مسائل، تصمیم‌سازی، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی نتایج مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت پیوند اعتبارات با عملکرد محلات اظهار کرد: تخصیص منابع و اعتبارات باید متناسب با میزان فعالیت، کیفیت اقدامات و نتایج قابل سنجش اجرای طرح در محلات انجام شود تا زمینه برای رقابت سازنده و افزایش انگیزه محلات فراهم شود.

فرماندار ساوه داد: یکی از محورهای مهم این طرح باید امیدآفرینی در میان جوانان و تقویت مسئولیت اجتماعی باشد؛ چراکه جوانان هر محله می‌توانند بخشی از ظرفیت حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی محیطی محله خود را برعهده بگیرند.

حسینی بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای محلات، گروه‌های مردمی، نخبگان، جوانان و تشکل‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: موفقیت طرح ملی مدیریت محله‌محور در گرو آن است که همه ظرفیت‌های محلی در کنار یکدیگر قرار گیرند و خروجی اقدامات برای مردم قابل مشاهده باشد.

وی گفت: اجرای این طرح در ساوه با تداوم رصد میدانی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مؤثر مردم به سرانجام مطلوب برسد و تجربه این شهرستان بتواند به عنوان الگویی قابل استفاده در سایر مناطق نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ساوه؛نخستین شهر کشور در اجرای سامانه مدیریت محله‌محور

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی نیز در این نشست اظهار کرد: انتخاب ساوه به عنوان شهر پایلوت اجرای این طرح، فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌های محلی، رصد مسائل و طراحی راهکارهای متناسب با نیازهای واقعی محلات فراهم می‌کند.

محمد امین باقری افزود: اجرای سامانه مدیریت محله‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت تیم تخصصی و کمیته راهبری شهرستان ساوه در حال پیگیری است و تلاش می‌شود با انجام رصدهای میدانی و بررسی دقیق وضعیت محلات، زمینه اجرای مؤثر و هدفمند این طرح فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربیات اجرای این طرح در ساوه ادامه داد: نتایج و تجربیات حاصل از اجرای آزمایشی سامانه می‌تواند مبنایی برای توسعه آن در سایر شهرهای استان مرکزی و در ادامه در دیگر مناطق کشور قرار گیرد.

باقری، توجه به ظرفیت‌های محلی، شناسایی مسائل از بطن محلات و استفاده از مشارکت مردم و گروه‌های اجتماعی را از مهم‌ترین رویکردهای طرح مدیریت محله‌محور عنوان کرد و گفت: موفقیت این طرح نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، گروه‌های مردمی، جوانان، تشکل‌های اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط است.

وی تصریح کرد: مدیریت محله‌محور باید از یک ساختار صرفاً اجرایی فراتر رفته و به فرآیندی مشارکتی، مستمر و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی محلات تبدیل شود.