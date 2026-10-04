به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی و هماهنگی رویداد استعدادیابی «قهرمان قله‌ها» پیش از ظهر یکشنبه با حضور میثم محمدی، حجت الاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و سعید رضایی دبیر اجرایی این رویداد در اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، اهداف و ابعاد مختلف رویداد «قهرمان قله‌ها» مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه تأکید شد.

میثم محمدی در این نشست با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادهای جوان اظهار کرد: رویداد «قهرمان قله‌ها» می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای مستعد و فراهم کردن مسیر رشد و توانمندسازی آنان باشد و باید تلاش کنیم این استعدادها پس از شناسایی، در مسیر درست هدایت و حمایت شوند.

وی افزود: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی تنها معرفی استعدادها نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد مستعد بتوانند توانایی‌های خود را تقویت کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، مسیر فعالیت و پیشرفت خود را ادامه دهند.

محمدی تصریح کرد: همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی استان می‌تواند به اجرای مؤثرتر این رویداد کمک کند و حوزه هنری نیز در چارچوب ظرفیت‌های خود آماده همراهی برای تحقق اهداف «قهرمان قله‌ها» است.

حجت الاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با تشریح ظرفیت‌های موجود، بر اهمیت توجه به استعدادهای مختلف و فراهم کردن زمینه حضور و بروز توانمندی‌های آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت رویداد «قهرمان قله‌ها» برای شناسایی و معرفی استعدادها، بر همراهی مجموعه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف این برنامه تأکید کرد.

سعید رضایی دبیر اجرایی رویداد استعدادیابی «قهرمان قله‌ها» نیز توضیحات لازم درباره روند برگزاری رویداد و هماهنگی‌های اجرایی آن را ارائه کرد و از مجموعه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط برای مشارکت در این برنامه دعوت به عمل آورد.

در ادامه این نشست، موضوع هماهنگی‌های اجرایی و ظرفیت‌های موجود برای برگزاری مطلوب رویداد مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های فرهنگی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای استان تأکید شد.

این نشست با هدف تقویت همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی و فراهم کردن زمینه برگزاری منسجم رویداد «قهرمان قله‌ها» برگزار شد؛ رویدادی که تمرکز آن بر شناسایی استعدادها و ایجاد زمینه برای رشد و توانمندسازی آنها عنوان شد.