سرهنگ سیدعباس میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مستمر مردم گلپایگان در تجمعات شبانه، اظهار کرد: پیام مردم به کسانی که چشم طمع به ایجاد اختلاف و دو قطبیسازی میان مردم دارند این است که اتحاد و انسجامی که در روزهای آغازین انقلاب اسلامی وجود داشت، همچنان پابرجاست،ودشمن هیچگاه نمیتواند در میان مردم نفوذ کرده و موجب ایجاد دو قطبی و اختلاف میان آنها شود .
فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس، گفت: امسال چهلوششمین سالگرد دفاع مقدس هشتساله را پیش رو داریم و در این ایام باید یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی هشتساله، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ ۴۰ روزه را گرامی بداریم.
میرکریمی ادامه داد: برای هفته دفاع مقدس امسال برنامههای متنوعی تدارک دیده شده که از جمله آن میتوان به برنامههای فرهنگی، یادواره شهدا، جلسات تبیینی، مراسمهای مختلف در مساجد و اماکن عمومی، برنامههای ورزشی، اجتماعی و علمی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ برنامه در حوزه بسیج برای این ایام پیشبینی شده است، تصریح کرد: بخشی از این برنامهها با مشارکت ادارات و سازمانها برگزار میشود و بخش دیگری نیز در محلات و با محوریت محله اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه گلپایگان اضافه کرد: در فرمانداری نیز با برگزاری جلسات و برنامهریزی فرماندار و همراهی ادارات و سازمانها، مقرر شده است هر اداره یک برنامه و هر محله نیز حداقل یک برنامه جذاب و متنوع در این ایام اجرا کند.
میرکریمی با اشاره به برگزاری مسابقات «میدانیار» در گلپایگان، گفت: برنامهای که امشب شاهد آن هستیم، «میدانیار» نام دارد که در سایر شهرستانهای کشور نیز برگزار شده و امشب دومین شب برگزاری این مسابقه در گلپایگان است و ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون حدود ۷۰ تیم چهار نفره برای شرکت در این مسابقات ثبتنام کردهاند و همچنان امکان ثبتنام برای علاقهمندان وجود دارد و از مردم شهرستان گلپایگان دعوت میکنم در این برنامه مشارکت کنند.
فرمانده سپاه گلپایگان با بیان اینکه مسابقات «میدانیار» در چهار محور برگزار میشود، اظهار کرد: نخستین محور، آموزش نظامی است که شرکتکنندگان در زمینه باز و بست سلاح و آشنایی با سلاحهای مختلف مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار میگیرند.
میرکریمی ادامه داد: محور دوم برنامههای فرهنگی است که در قالب برنامههای جذاب و متنوع و همچنین مسابقات فرهنگی اجرا میشود. محور سوم نیز سواد رسانه است که در این بخش سوژههای مختلف از میدان و سایر برنامهها جمعآوری شده و در نهایت آثار برتر انتخاب و نفرات برتر معرفی میشوند.
وی محور چهارم را امداد و نجات عنوان کرد و گفت: این بخش با مشارکت و تعامل هلال احمر در سطح کشور، استان و شهرستان برگزار میشود و شرکتکنندگان بر اساس آموزشهایی که پیش از این در سطح شهرستان، بسیج و میان مردم ارائه شده است، در بخش امداد، نجات و بهداشت با یکدیگر رقابت میکنند.
فرمانده سپاه گلپایگان بیان کرد: نفرات برتر این مسابقات به مرحله استانی راه پیدا میکنند و در آن مرحله نیز تیمهای برتر شهرستانهای مختلف با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و نفرات برتر استان به مسابقات کشوری راه پیدا میکنند.
میرکریمی هدف از برگزاری مسابقات «میدانیار» را ایجاد زمینه برای بروز توانمندیها و استعدادهای جوانان و نوجوانان دانست و گفت: تلاش شده است با ایجاد این چهار عرصه، زمینهای فراهم شود تا جوانان، نوجوانان، میانسالان و بزرگسالان توانمندی و هنر خود را در این حوزهها به نمایش بگذارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور و مشارکت مردم و جوانان شهرستان گلپایگان، جایگاهی که شایسته این شهرستان است در مراحل استانی و کشوری به دست آید .
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