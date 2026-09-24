فرماندار آوج: جوانان موتور محرکه توسعه شهرستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتحخانی، فرماندار آوج، ظهر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با تأکید بر اهمیت نقش جوانان در پیشبرد اهداف توسعهای اظهار کرد: جوانان موتور محرکه توسعه هستند و ظرفیتهای این قشر میتواند نقش مهمی در پیشرفت شهرستان داشته باشد.
وی ضمن قدردانی از تلاشها و فعالیتهای جوانان شهرستان افزود: استفاده از ظرفیت جوانان باید به یکی از محورهای جدی برنامهریزی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی تبدیل شود و زمینه حضور و مشارکت مؤثر آنان در عرصههای مختلف فراهم شود.
فرماندار آوج همچنین بر لزوم حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه جوانان تأکید کرد و گفت: باید بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم شود تا ایدهها و توانمندیهای آنان به طرحهای عملیاتی و اثرگذار در شهرستان تبدیل شود.
فتحخانی بر ضرورت تقویت ارتباط میان جوانان و مجموعههای اجرایی شهرستان تأکید کرد و افزود: مدیران باید با شناسایی ظرفیتها و دغدغههای جوانان، زمینه مشارکت بیشتر آنان در تصمیمسازیها و برنامههای توسعهای شهرستان را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از جوانان تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود و باید در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و کارآفرینی نیز فرصت حضور و اثرگذاری آنان فراهم شود تا استعدادهای جوانان شهرستان به ظرفیتهای واقعی برای پیشرفت آوج تبدیل شود.
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