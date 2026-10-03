فرماندار گیلانغرب: ظرفیت محلات برای شناسایی استعدادها فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه هماهنگی و بررسی اقدامات مورد نیاز برای اطلاع‌رسانی و اجرای طرح «قهرمان قله‌ها» در شهرستان گیلانغرب با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

فرماندار گیلانغرب در این نشست ضمن قدردانی از عوامل و برگزارکنندگان طرح، بر ضرورت همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف آن تأکید کرد و خواستار حضور فعال ادارات در برنامه‌های محله‌محور شد.

وی اظهار کرد: رویکرد محله‌محوری باید در اجرای برنامه‌های طرح قهرمان قله‌ها مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی لازم است ظرفیت‌های خود را برای شناسایی و حمایت از استعدادهای نوجوانان و جوانان شهرستان به کار گیرند.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به ظرفیت‌های موجود در محلات افزود: استفاده هدفمند از توان دستگاه‌های اجرایی و شناسایی استعدادهای موجود در محلات می‌تواند به تحقق اهداف طرح و فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی توانمندی‌های نوجوانان و جوانان کمک کند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام محمد کرمی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب، به تشریح اهداف و ابعاد طرح «قهرمان قله‌ها» پرداخت و گفت: این طرح با محوریت محلات و با هدف استعدادیابی و شناسایی ظرفیت‌های موجود در پنج عرصه فنی و مهندسی، رسانه، فرهنگی و مذهبی، ورزشی و هنری و ادبی اجرا می‌شود.

وی افزود: هر یک از این عرصه‌ها دارای زیرشاخه‌های متنوعی است که امکان شناسایی، هدایت و حمایت از استعدادهای نوجوانان و جوانان در سطح محلات را فراهم می‌کند.