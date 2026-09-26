به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر شنبه در نشست مدیریت محلهمحور اظهار کرد: با هدف نهادینهسازی فرهنگ مشارکت و شناسایی دقیق نیازها و مسائل محلات، ساختار مدیریت محلهمحور در سطح استان و شهرستانها اجرایی میشود.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور و با تأکید دولت چهاردهم بر استفاده از ظرفیتهای مردمی برای شناسایی و حل مسائل محلی، دبیرخانه مدیریت محلهمحور در استان تشکیل خواهد شد.
معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این دبیرخانه دارای سه کمیته تخصصی است که بررسی تجربههای موفق محلات و شناسایی ایدههای نو در حوزههای عمرانی، فرهنگسازی، نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی را دنبال میکنند.
محمدی گفت: نخستین گام در این طرح، احصای دقیق نظام مسائل هر محله و پس از آن تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع این مسائل است.
وی ادامه داد: تجربههای موفق استان در قالب ایدههای نوین به سطح کشور ارسال میشود تا در صورت تأیید، برای اجرا در سایر نقاط کشور ابلاغ شود و از ایدهپردازان و فعالان موفق نیز تجلیل خواهد شد.
معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای این ساختار در فرمانداریها و شهرستانهای استان خبر داد و بیان کرد: مدیریت محلهمحور میتواند بخشهای مختلف جامعه را درگیر کرده و زمینه تقویت حس مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی را فراهم کند.
محمدی با بیان اینکه مشارکت مردم میتواند در قالب فکری، کاری یا مالی باشد، خاطرنشان کرد: دولت در این طرح نقش تسهیلگری و حمایت از اقدامات مردمی را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: مدیریت محلهمحور محدودیتی در تعداد محلات تحت پوشش ندارد و با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای موجود، تمامی محلات استان میتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند.
معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: استانداری در کنار فرمانداریها و شهرستانها برای اجرای این طرح قرار خواهد داشت تا با تکیه بر مشارکت مردم، زمینه توسعه و پیشرفت استان فراهم شود.
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