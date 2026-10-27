فتاحیان: انفجار جعفرآباد ۴ کشته و ۱۴ مصدوم برجا گذاشت

مهدی فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت حادثه انفجار در محله ملاحسینی جعفرآباد اظهار کرد: پس از اعلام وقوع حادثه در عصر دوشنبه چهارم آبان‌ماه، نیروهای امدادی و عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و آواربرداری همچنان ادامه دارد.

وی افزود: ۱۲ آتش‌نشان با چهار دستگاه خودروی امدادی از نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند و حدود ۹ دقیقه پس از اعلام خبر در محل حضور یافتند. بررسی‌های اولیه نشان داد یک واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده و بیش از هشت واحد دیگر نیز آسیب دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به حضور سایر نیروهای امدادی گفت: گروه‌های جست‌وجو و نجات جمعیت هلال‌احمر، نیروهای اورژانس و عوامل خدمات‌رسان آب، برق و گاز نیز در منطقه حاضر شدند تا عملیات امداد و نجات، رسیدگی به مصدومان و بررسی وضعیت تأسیسات را انجام دهند.

فتاحیان درباره آمار مصدومان این حادثه تصریح کرد: در مجموع ۱۴ نفر در این انفجار مصدوم شدند که ۱۰ نفر از آنان به مراکز درمانی انتقال یافتند. متأسفانه یکی از این مصدومان که مرد بود، در بیمارستان جان باخت و ۹ نفر دیگر تحت درمان قرار گرفتند که بر اساس آخرین گزارش‌ها، وضعیت عمومی مساعدی دارند. تعدادی از مصدومان نیز به‌صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

وی ادامه داد: در جریان عملیات جست‌وجو و آواربرداری، پیکر یک زن و دو مرد دیگر از زیر آوار خارج شد که هر سه جان خود را از دست داده بودند. به این ترتیب، شمار جان‌باختگان حادثه به چهار نفر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه درباره علت احتمالی انفجار نیز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه هم‌زمان با عملیات حفاری شرکت آب و فاضلاب برای اجرای لوله‌گذاری فاضلاب و در پی برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز رخ داده است. با این حال، تعیین علت دقیق و بررسی ابعاد فنی حادثه بر عهده مراجع کارشناسی است و باید پس از بررسی‌های لازم اعلام شود.

فتاحیان با تأکید بر ادامه عملیات آواربرداری خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی همچنان در محل حضور دارند و بررسی قسمت‌های آسیب‌دیده برای اطمینان از نبود افراد زیر آوار و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مجاور ادامه دارد. به گفته وی، بر اساس اظهارات همسایگان و نزدیکان حادثه‌دیدگان، تاکنون احتمال حضور فرد دیگری زیر آوار مطرح نشده است، اما عملیات تا پایان بررسی‌ها متوقف نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت خدمات‌رسانی در منطقه گفت: آب و برق محله وصل است و دستگاه‌های مسئول برای مدیریت پیامدهای حادثه و استمرار ارائه خدمات به ساکنان در حال انجام اقدامات لازم هستند.