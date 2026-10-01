به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این آیین‌نامه با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با محوریت شرکت ملی پست و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری مرکز آمار ایران تدوین شده است.

«نشانی» به داده‌ای قابل استفاده در ارائه خدمات هوشمند تبدیل می‌شود

بر اساس این آیین‌نامه، استفاده از کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور در ارائه خدمات دولتی و عمومی توسعه می‌یابد و «نشانی» به‌عنوان یک داده دقیق، استاندارد و قابل استفاده میان دستگاه‌های اجرایی، نقش پررنگ‌تری در ارائه خدمات هوشمند و مکان‌محور خواهد داشت.

یکپارچه‌سازی اطلاعات نشانی در کشور، افزایش دقت و سرعت خدمات‌رسانی، کاهش زمینه‌های تخلفات ملکی و ارتقای حکمرانی داده از مهم‌ترین اهداف تصویب این آیین‌نامه است.

گامی برای تکمیل نظام ملی نشانی مکان‌محور

آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در چارچوب مجموعه قوانین مرتبط با مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی بازار زمین و مسکن مصوب ۱۴۰۳ و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ و در امتداد آیین‌نامه نظام ملی آدرس‌گذاری مکان‌محور (GNAF) مصوب ۱۳۹۴ تدوین شده است.