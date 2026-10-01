  1. استانها
  2. مازندران
۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

نیکزاد: ملت ایران در جنگ اراده‌ها ایستاده است

نیکزاد: ملت ایران در جنگ اراده‌ها ایستاده است

نکا - نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر اینکه دشمن پس از فشارهای نظامی و همه‌جانبه، به دنبال مخدوش کردن عملکرد نظام است، گفت: جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و ملت ایستادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آنچه امروز به ایران امکان ایستادگی در برابر فشارهای بین‌المللی را داده، حضور مردم در میدان است؛ مردمی که در بزنگاه‌های مختلف، پشتوانه نظام و عامل استمرار این ایستادگی بوده‌اند.

وی افزود: اگر امروز در عرصه بین‌المللی در برابر دشمنان ایستاده‌ایم، به واسطه مردم است؛ چراکه مردم در میدان حضور دارند و در شرایط مختلف نشان داده‌اند که از نظام و کشور خود حمایت می‌کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح تصریح کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح توانسته‌اند در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کنند و در این میدان خم به ابرو نیاورده‌اند.

نیکزاد با بیان اینکه فشارهای دشمن به عرصه نظامی محدود نمانده است، ادامه داد: از فشار نظامی و محاصره گرفته تا فشارهای سیاسی و اقتصادی، دشمن تلاش کرده است جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد و امروز نیز بخشی از این تقابل را در قالب تلاش برای مخدوش کردن عملکرد نظام و خدمات آن دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با روایت‌سازی‌های نادرست گفت: باید حقانیت خودمان را به دنیا برسانیم و اجازه ندهیم روایت دشمن از شرایط کشور جای واقعیت را بگیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، دیپلماسی را یکی از ابزارهای مهم در تبیین مواضع جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: در کنار توانمندی نظامی باید از ظرفیت دیپلماسی نیز استفاده کنیم؛ چراکه اگر دیپلماسی را اعمال نمی‌کردیم، زمینه برای شکل‌گیری برخی سوءتفاهم‌ها فراهم می‌شد.

نیکزاد افزود: برخی سوءتفاهم‌هایی که در حال شکل‌گیری است، نباید به وجود بیاید و باید با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، واقعیت‌ها و حقانیت جمهوری اسلامی ایران را برای افکار عمومی دنیا تبیین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه میدان امروز، میدان اراده‌هاست، خاطرنشان کرد: باید بدانیم که در یک جنگ اراده‌ها قرار داریم و هدف ما باید پیروزی در این میدان باشد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت شرایط کنونی گفت: رهبر معظم انقلاب این میدان را مدیریت و راهبری می‌کنند و سایر امور نیز در همین مسیر دنبال می‌شود؛ بنابراین باید با حفظ انسجام و تکیه بر ظرفیت مردم، مسیر پیش‌رو را ادامه دهیم.

نیکزاد در پایان با اشاره به ایثار و شهادت در مسیر دفاع از کشور گفت: ما در موضع حق قرار داریم و با این ایثار و شهادت‌ها، با توکل بر خدا و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، در این جنگ اراده‌ها پیروز خواهیم شد.

کد مطلب 6964873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها