به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آنچه امروز به ایران امکان ایستادگی در برابر فشارهای بین‌المللی را داده، حضور مردم در میدان است؛ مردمی که در بزنگاه‌های مختلف، پشتوانه نظام و عامل استمرار این ایستادگی بوده‌اند.

وی افزود: اگر امروز در عرصه بین‌المللی در برابر دشمنان ایستاده‌ایم، به واسطه مردم است؛ چراکه مردم در میدان حضور دارند و در شرایط مختلف نشان داده‌اند که از نظام و کشور خود حمایت می‌کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح تصریح کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح توانسته‌اند در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کنند و در این میدان خم به ابرو نیاورده‌اند.

نیکزاد با بیان اینکه فشارهای دشمن به عرصه نظامی محدود نمانده است، ادامه داد: از فشار نظامی و محاصره گرفته تا فشارهای سیاسی و اقتصادی، دشمن تلاش کرده است جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد و امروز نیز بخشی از این تقابل را در قالب تلاش برای مخدوش کردن عملکرد نظام و خدمات آن دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با روایت‌سازی‌های نادرست گفت: باید حقانیت خودمان را به دنیا برسانیم و اجازه ندهیم روایت دشمن از شرایط کشور جای واقعیت را بگیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، دیپلماسی را یکی از ابزارهای مهم در تبیین مواضع جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: در کنار توانمندی نظامی باید از ظرفیت دیپلماسی نیز استفاده کنیم؛ چراکه اگر دیپلماسی را اعمال نمی‌کردیم، زمینه برای شکل‌گیری برخی سوءتفاهم‌ها فراهم می‌شد.

نیکزاد افزود: برخی سوءتفاهم‌هایی که در حال شکل‌گیری است، نباید به وجود بیاید و باید با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، واقعیت‌ها و حقانیت جمهوری اسلامی ایران را برای افکار عمومی دنیا تبیین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه میدان امروز، میدان اراده‌هاست، خاطرنشان کرد: باید بدانیم که در یک جنگ اراده‌ها قرار داریم و هدف ما باید پیروزی در این میدان باشد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت شرایط کنونی گفت: رهبر معظم انقلاب این میدان را مدیریت و راهبری می‌کنند و سایر امور نیز در همین مسیر دنبال می‌شود؛ بنابراین باید با حفظ انسجام و تکیه بر ظرفیت مردم، مسیر پیش‌رو را ادامه دهیم.

نیکزاد در پایان با اشاره به ایثار و شهادت در مسیر دفاع از کشور گفت: ما در موضع حق قرار داریم و با این ایثار و شهادت‌ها، با توکل بر خدا و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، در این جنگ اراده‌ها پیروز خواهیم شد.