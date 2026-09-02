نیکزاد: ایران بیش از همیشه به وحدت، کارآمدی و امید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) در نطق پیش از دستور خود، گفت: هفته گذشته را با نام و یاد سه شهید بزرگ، شهیدان رجایی، رئیسی و باهنر پشت سر گذاشتیم. هفته دولت به ما یادآوری میکند که مسئولیت در جمهوری اسلامی یک امانت و تکلیف است و این تکلیف پس از حماسه مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان خود باید نمود بیشتری پیدا کند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر که همچنان ادامه دارد، ملت ایران نشان داد در برابر فشار، تهدید و تجاوز، یک ملت مستحکم باقی میماند؛ ملتی که امنیت، استقلال و عزت خود را با وحدت و ایستادگی حفظ میکند. دشمن تصور میکرد با فشار نظامی میتواند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند، اما آنچه در عمل مشاهده شد، افزایش همبستگی ملی و ایستادگی مردم ایران بود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز وظیفه ما مسئولین آن است که این سرمایه بزرگ را حفظ کنیم. نباید اجازه دهیم دشمن جنگ را از میدان نظامی به میدان روانی، اقتصادی و اجتماعی منتقل کند. از این رو، یکی از مهمترین وظایف ما در مجلس و دولت، حفظ آرامش مردم، تقویت امید و جلوگیری از اقداماتی است که انسجام ملی را تضعیف کند.
نیکزاد با اشاره به پیام رهبر انقلاب در هفته دولت افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام اخیر خود بر ضرورت تبیین قدرت و قوت ایران، پرهیز از سخنان ناامید کننده و جلوگیری از دوقطبیسازی موهوم تأکید فرمودند. این رهنمود، امروز یک وظیفه ملی برای همه ما است.
وی ادامه داد: قدرت ایران فقط در تجهیزات نظامی نیست؛ قدرت ایران در مردم ایران، در جوان ایرانی است، در دانشمند ایرانی است، در کارگر، کشاورز، معلم، پزشک، مهندس و کارآفرین ایرانی است، در نیروهای مسلح مقتدر و در وحدت و انسجام ملت بزرگ ایران است اما در کنار قدرت دفاعی باید قدرت اقتصادی کشور را نیز تقویت کنیم.
نایبرئیس مجلس گفت: امنیت پایدار با اقتصاد قوی امکانپذیر است. مردم از ما انتظار دارند که نتیجه مقاومت را در زندگی خود، در سفرههایشان، در اشتغال فرزندان، در مسکن، در درمان، در تولید، در ارزش پول ملی و در آرامش اقتصادی ببینند.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، در جایگاه همکار، ناظر و مطالبهگر خواهد بود. ما در مجلس وظیفه داریم قوانین لازم را برای حل مشکلات کشور تصویب کنیم و همزمان بر اجرای دقیق آنها نظارت داشته باشیم. دولت نیز باید با شتاب، دقت و روحیه جهادی عمل کند.
نیکزاد افزود: اختلاف سلیقه طبیعی است، اما اختلاف در منافع ملی قابل قبول نیست. امروز مردم از همه ما یک مطالبه مشترک دارند که ایران را قویتر، اقتصاد را مقاومتر، جامعه را منسجمتر و آینده را امیدوارکنندهتر کنیم.
وی با بیان اینکه امروز ایران بیش از همیشه به وحدت، کارآمدی و امید نیاز دارد، گفت: در سایه وحدت و اتحاد و همدلی است که دشمنان ما در جنگ ترکیبی پیش رو و در جنگ اقتصادی تمامعیار، همچون جنگ نظامی، طعم تلخ شکست را خواهند چشید.
وی ادامه داد: ما در آستانه سالروز شهادت رئیسعلی دلواری قرار داریم که نشاندهنده امتداد عنصر آزادگی در زیست مردم بزرگ ایران است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ذرهای تردید و ضعف در دفاع از منافع ملی خود ندارد و در این واقعیت ذرهای اختلاف در بین ارکان مختلف حاکمیت، مردم و نیروهای مسلح نیست.
نیکزاد تأکید کرد: دشمنان گرفتار شده در باتلاق، هر بار با تقلای بیحاصل خود بیشتر در باتلاق فرو میروند. آمریکاییها تلاش میکنند تنگه هرمز را باز نشان دهند، اما واقعیتهای میدان را توان نیروهای مقتدر مسلح ما و اشراف کامل دلاورمردانی تعیین میکند که از این آب و خاک هستند و وجب به وجب این منطقه و حتی دریاهایش را میشناسند.
وی افزود: برای بار چندم تأکید میکنیم که تنگه هرمز هیچگاه به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد کرد. آمریکاییها باید این پنبه را از گوش خود در بیاورند و این پیام را درک کنند که معادله تنگه راهحل نظامی ندارد؛ تنها راهحل مقدور، پذیرش حاکمیت بیچونوچرای ملتی با ریشه در خلیج همیشه فارس است که به لحاظ جغرافیایی و تاریخی مالک و صاحب این دارایی راهبردی است.
نایبرئیس مجلس ادامه داد: اما متاسفیم که هیئت حاکمه نادان و خام آمریکا با هر شکستی که در تلاشهای مذبوحانه خود متحمل میشوند، به جای عبرت گرفتن، دست به جنایت جدید میزنند تا این شکستها را بپوشانند.
نیکزاد درباره حمله شب گذشته به مراسم عروسی در سیریک گفت: جنایت دیشب در حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، در استمرار جنایتهای آنها در میناب و لامرد بود و به جهانیان نشان میدهد دشمنی آمریکای جنایتکار با مقاومت مردم ایران و جاری بودن زندگی در بین آنهاست.
وی افزود: مراسم عروسی را هدف قرار میدهد تا جریان زندگی را مختل کنند و مردم را ناامید سازند، اما پاسخ مردم ما به این جنایتها، مقاومت بیشتر و حضور پررنگتر در صحنههای دفاع از ایران و اسلام و پاسخ نیروهای مسلح ما، تنبیه سختتر دشمنان متجاوز خواهد بود که نمونهای از این گوشمالی را دیشب بلافاصله پس از این جنایت چشیدند.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ذرهای در تنبیه این جرثومههای فساد تردید و تعلل ندارد، اظهار کرد: هر کسی که همکار و شریک این جنایتها بوده، خاک و سرزمین و امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار دهد، به میزان مشارکت خود تنبیه خواهد شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر جنایتی از این قبیل جز به متحد شدن ملت بزرگ ایران و وحدت کلمه آنها در مقاومت در برابر دشمن منجر نخواهد شد و همه ملت ایران یک صدا، یک شعار را قویتر و مصممتر سر خواهند داد و آن شعار «مرگ بر آمریکا» است.
در پایان نطق پیش از دستور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، مواضع خود را در قبال سیاستهای خصمانه آمریکا اعلام کردند.
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