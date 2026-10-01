درویشی: کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی با جدیت ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی روند اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب شهرستان کرمانشاه عصر پنجشنبه به ریاست بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و با حضور معاونان و مدیران حوزه‌های مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری برگزار شد.

درویشی در این نشست اظهار کرد: صیانت از منابع آب زیرزمینی نیازمند استمرار اقدامات حفاظتی و نظارت دقیق بر میزان برداشت از چاه‌هاست و پایش مستمر منابع و کنترل اضافه‌برداشت‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: ساماندهی نحوه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی یکی از محورهای مهم طرح احیا و تعادل‌بخشی است و در کنار نظارت بر میزان برداشت، باید ظرفیت‌های قانونی موجود نیز برای مدیریت مصرف مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: شناسایی و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب و بهره‌برداری از کنتورهای هوشمند و اصلاح و تعدیل میزان برداشت در چارچوب ضوابط، از ابزارهای مؤثر برای کنترل مصرف آب هستند.

درویشی ادامه داد: مدیریت مصرف برق چاه‌ها نیز باید در کنار اقدامات مرتبط با منابع آب دنبال شود تا امکان کنترل همزمان برداشت آب و میزان مصرف انرژی فراهم شود و برنامه‌های تعادل‌بخشی با دقت بیشتری اجرا شود.

وی با اشاره به عملکرد استان در برخورد با چاه‌های غیرمجاز گفت: از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، تعداد یک‌هزار و ۹۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان کرمانشاه مسدود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: برآورد می‌شود با مسدود شدن این چاه‌ها، حدود ۸۴.۵ میلیون مترمکعب برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی مهار شده باشد که این اقدام در راستای حفاظت از ذخایر آبی استان انجام گرفته است.

درویشی بر استفاده از سامانه‌ها و ظرفیت‌های قانونی مرتبط با مدیریت آب و برق تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای مجموعه این اقدامات، حفاظت از ذخایر آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشت‌های مازاد و فراهم کردن شرایط لازم برای بهره‌برداری پایدار از منابع آب است.

وی در پایان اظهار کرد: اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی نیازمند پایش مداوم، ثبت و کنترل دقیق اطلاعات و هماهنگی مستمر میان واحدهای تخصصی شرکت است و این روند با هدف مدیریت اصولی مصارف و حفاظت از منابع آب استان ادامه خواهد داشت.