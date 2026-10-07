به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، نشست بررسی روند ارسال به‌موقع گزارش‌ها و داده‌های کنتورهای هوشمند نصب‌شده بر روی منصوبات چاه‌های شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

این نشست با هدف ارتقای فرآیند پایش میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی و تقویت مدیریت و حفاظت از منابع آبی، با حضور مدیران امور مشترکین شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، امور منابع آب شهرستان کرمانشاه، کارشناسان معاونت حفاظت و بهره‌برداری و نمایندگان شرکت‌های کنتورساز برگزار شد.

در این نشست، گزارش‌ها و داده‌های ثبت‌شده توسط کنتورهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره ضرورت ارسال منظم و به‌موقع اطلاعات به تبادل نظر پرداختند.

همچنین نحوه تبادل داده‌ها و روند انتقال اطلاعات میان بخش‌های مرتبط بررسی شد و بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر برای تسریع و منظم‌تر شدن این فرآیند تأکید شد.

کنتورهای هوشمند با ثبت و انتقال اطلاعات مربوط به میزان برداشت از چاه‌ها، یکی از ابزارهای مهم در پایش مصارف و مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی به شمار می‌روند و داده‌های ثبت‌شده توسط این تجهیزات می‌تواند مبنای نظارت دقیق‌تر بر میزان برداشت آب قرار گیرد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، استفاده منظم از اطلاعات کنتورهای هوشمند می‌تواند در برنامه‌ریزی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهتر میزان برداشت از این منابع مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه نیز بر تداوم همکاری میان امور منابع آب شهرستان کرمانشاه، شرکت‌های کنتورساز و بخش‌های تخصصی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تأکید شد تا فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات کنتورهای هوشمند با نظم، سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.