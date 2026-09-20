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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۹

اسدی: ۲۴۹ چاه غیرمجاز در مرکزی مسدود و ۴۱۰ کنتور هوشمند نصب شد

اسدی: ۲۴۹ چاه غیرمجاز در مرکزی مسدود و ۴۱۰ کنتور هوشمند نصب شد

اراک- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت:در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی این استان‌سال گذشته ۲۴۹ حلقه‌چاه غیرمجاز مسدود و ۴۱۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها نصب شد.

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با مجموعه‌ای از پروژه‌های اجرایی به‌صورت مستمر در استان مرکزی در حال اجراست.

وی افزود: پر کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، جلوگیری از اضافه‌برداشت از چاه‌ها و اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری، از مهم‌ترین محورهای این طرح به شمار می‌رود و اجرای آن با هدف صیانت از ذخایر آب زیرزمینی و ایجاد تعادل میان برداشت و ظرفیت آبخوان‌ها دنبال می‌شود.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته تصریح کرد: در این مدت ۲۴۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده و ۴۱۰ دستگاه کنتور هوشمند نیز بر روی چاه‌ها نصب شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی، هوشمندسازی برداشت از منابع آب زیرزمینی را یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت و کنترل مصرف دانست و ادامه داد: نصب کنتورهای هوشمند امکان پایش و کنترل دقیق‌تر میزان برداشت از چاه‌ها را فراهم می‌کند و در کنار سایر اقدامات حفاظتی، نقش مهمی در جلوگیری از اضافه‌برداشت و صیانت از منابع آب زیرزمینی دارد.

وی تاکید کرد: ایجاد تشکل‌های مردمی یکی از پروژه‌های مهم طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی است که با هدف افزایش مشارکت بهره‌برداران و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری بخش آب به این تشکل‌ها در دست اقدام قرار دارد.

اسدی افزود: در همین راستا، مراحل انتخاب مشاور برای طراحی و پیاده‌سازی سازوکار این تشکل‌ها و فراهم کردن زمینه واگذاری امور تصدی‌گری بخش آب به آنها در حال انجام است.

وی بیان کرد: حفاظت از آبخوان‌ها صرفاً با اقدامات نظارتی و اجرایی محقق نمی‌شود و مشارکت بهره‌برداران و تشکل‌های مردمی در مدیریت منابع آب نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی آب مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6952216

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