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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

چاه‌های غیرمجاز دامغان مسلوب‌المنفعه شد؛ صیانت آبخوان‌ها در دستور کار

چاه‌های غیرمجاز دامغان مسلوب‌المنفعه شد؛ صیانت آبخوان‌ها در دستور کار

دامغان- مدیر امور منابع آب دامغان از مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، تهدیدی جدی برای پایداری آبخوان‌ها و امنیت آبی منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قادری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره امور آب دامغان با اشاره به انسداد چاه‌های غیرمجاز در مناطق حسین‌آباد و دولاب شهرستان دامغان، اظهار کرد: برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز به آبخوان‌ها آسیب وارد کرده و موجب افت سطح منابع آب زیرزمینی می‌شود.

وی ادامه داد: انسداد چاه‌های غیرمجاز در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت و دستگاه‌های متولی و با هدف حفاظت از ذخایر حیاتی آب زیرزمینی انجام می‌شود.

مدیر امور منابع آب دامغان با بیان اینکه برداشت بی‌رویه و کنترل نشده از سفره‌های زیرزمینی تعادل منابع آب را برهم می‌زند، تصریح کرد: با مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، از تداوم برداشت‌های غیرقانونی و آسیب بیشتر به آبخوان‌ها جلوگیری می‌شود.

قادری حفر چاه‌های بدون مجوز را یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت آبی منطقه دانست و توضیح داد: برداشت‌های غیرقانونی علاوه بر کاهش سطح آب، می‌تواند افت منابع آب در چاه‌های مجاز را به دنبال داشته باشد و در ادامه زمینه شور شدن آب و کاهش کیفیت خاک و اراضی کشاورزی را فراهم کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، بیان کرد: هدف از این طرح‌ها تنها مسدود سازی چاه‌های غیرمجاز نیست، بلکه می‌کوشیم با بهره‌گیری از روش‌های علمی و مهندسی، روند تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی بهبود یافته و تراز منابع آب به سطح ایمن بازگردد.

مدیر امور منابع آب دامغان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب مسئولیتی مشترک است، خاطرنشان کرد: برای حفظ پایداری کشاورزی و تأمین حق‌آبه نسل‌های آینده، همراهی شهروندان و کشاورزان و رعایت قوانین و مقررات ضروری است.

قادری افزود: مقابله با تخلفات آبی به معنای برخورد با افراد نیست، بلکه اقدامی برای صیانت از حقوق بهره‌ بردارانی است که به صورت قانونی از منابع آب استفاده می‌کنند و حفظ منابع مشترک برای نسل‌های آینده را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6959000

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