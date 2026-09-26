به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قادری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره امور آب دامغان با اشاره به انسداد چاههای غیرمجاز در مناطق حسینآباد و دولاب شهرستان دامغان، اظهار کرد: برداشت آب از چاههای غیرمجاز به آبخوانها آسیب وارد کرده و موجب افت سطح منابع آب زیرزمینی میشود.
وی ادامه داد: انسداد چاههای غیرمجاز در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت و دستگاههای متولی و با هدف حفاظت از ذخایر حیاتی آب زیرزمینی انجام میشود.
مدیر امور منابع آب دامغان با بیان اینکه برداشت بیرویه و کنترل نشده از سفرههای زیرزمینی تعادل منابع آب را برهم میزند، تصریح کرد: با مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز، از تداوم برداشتهای غیرقانونی و آسیب بیشتر به آبخوانها جلوگیری میشود.
قادری حفر چاههای بدون مجوز را یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت آبی منطقه دانست و توضیح داد: برداشتهای غیرقانونی علاوه بر کاهش سطح آب، میتواند افت منابع آب در چاههای مجاز را به دنبال داشته باشد و در ادامه زمینه شور شدن آب و کاهش کیفیت خاک و اراضی کشاورزی را فراهم کند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، بیان کرد: هدف از این طرحها تنها مسدود سازی چاههای غیرمجاز نیست، بلکه میکوشیم با بهرهگیری از روشهای علمی و مهندسی، روند تغذیه سفرههای آب زیرزمینی بهبود یافته و تراز منابع آب به سطح ایمن بازگردد.
مدیر امور منابع آب دامغان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب مسئولیتی مشترک است، خاطرنشان کرد: برای حفظ پایداری کشاورزی و تأمین حقآبه نسلهای آینده، همراهی شهروندان و کشاورزان و رعایت قوانین و مقررات ضروری است.
قادری افزود: مقابله با تخلفات آبی به معنای برخورد با افراد نیست، بلکه اقدامی برای صیانت از حقوق بهره بردارانی است که به صورت قانونی از منابع آب استفاده میکنند و حفظ منابع مشترک برای نسلهای آینده را دنبال میکند.
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