درویشی: ۹۱۸ چاه غیرمجاز در کرمانشاه مسدود شد

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای سازگاری با کم‌آبی اظهار کرد: اجرای احکام و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم در این حوزه، حاصل همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های استان است و مدیریت عالی استان، معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی، دستگاه قضایی، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، جهاد کشاورزی، آبفا، شرکت توزیع نیروی برق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صداوسیما، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و دیگر دستگاه‌های مرتبط در این روند نقش داشته‌اند.

وی افزود: یکی از محورهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای، تعادل‌بخشی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی است و اقدامات انجام‌شده در کرمانشاه نیز بر پایه برنامه‌های مشخص و مشارکت دستگاه‌های مختلف دنبال شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، ۹۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده که میزان آبدهی برآوردشده این چاه‌ها در مجموع حدود ۸۴.۵ میلیون مترمکعب بوده است.

درویشی ادامه داد: رویکرد استان در این زمینه، صیانت از منابع آب زیرزمینی و ساماندهی برداشت‌های غیرمجاز بوده و در کنار آمار مربوط به انسداد چاه‌ها، باید میزان صرفه‌جویی واقعی، کاهش برداشت از منابع آب و آثار اقتصادی این اقدامات نیز با استفاده از داده‌های دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی منابع آب اظهار کرد: با توجه به ارزش‌گذاری آب بر اساس قوانین و مقررات، آبی که با انسداد چاه‌های غیرمجاز از چرخه برداشت غیرقانونی خارج می‌شود، ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه یکی دیگر از اقدامات سال جاری را اجرای طرح مشترک با شرکت توزیع نیروی برق عنوان کرد و گفت: در این برنامه، مصرف برق و میزان برداشت آب از چاه‌ها به صورت همزمان مورد مدیریت قرار گرفته و در موارد مربوط به اضافه‌برداشت، قطع برق انشعابات غیرمجاز و سایر اقدامات قانونی، امکان کنترل بهتر برداشت از منابع آب فراهم شده است.

درویشی افزود: نصب کنتورهای هوشمند، بازدیدهای میدانی و گشت‌های نظارتی نیز در حال انجام است و پس از تکمیل داده‌ها و تحلیل کارشناسی، باید آثار کمی این اقدامات به صورت دقیق مشخص و اعلام شود.

وی در ادامه بر ضرورت پشتیبانی انتظامی از مأموریت‌های حفاظت از منابع آب تأکید کرد و گفت: اجرای برخی مأموریت‌ها از جمله انسداد چاه‌های غیرمجاز و برخورد با تخلفات، نیازمند تأمین الزامات انتظامی و حفاظتی است تا مأموران شرکت آب منطقه‌ای بتوانند وظایف قانونی خود را در شرایط ایمن و با هماهنگی لازم انجام دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: محدودیت در پشتیبانی و همراهی انتظامی در برخی موارد موجب کند شدن روند اجرای مأموریت‌ها شده و ضروری است با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود، سازوکاری هماهنگ و عملیاتی برای پشتیبانی از مأموریت‌های حفاظت از منابع آب پیش‌بینی شود.

درویشی همچنین بر تعیین تکلیف سازوکار استفاده از یک نهاد بی‌طرف در برخی فرآیندهای مرتبط با اجرای احکام و اقدامات حفاظتی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در چارچوب ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار گیرد تا روند اقدامات اجرایی با انسجام و شفافیت بیشتری دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعتبارات شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه اشاره کرد و اظهار کرد: در بخش اعتبارات عمرانی مصوبات سفر، حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود که از این میزان حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و علاوه بر آن، منابع دیگری نیز از محل صندوق توسعه در اختیار پروژه‌ها قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده تخصیص پیدا کرده و تلاش شده منابع اختصاص‌یافته در چارچوب اعتبارات مصوب و بدون انحراف از محل‌های تعیین‌شده، برای اجرای پروژه‌ها هزینه شود.

درویشی درباره اعتبارات سال ۱۴۰۵ نیز گفت: بر اساس تخصیص‌های انجام‌شده تاکنون، حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار به شرکت اختصاص یافته که بخش قابل توجهی از آن نقدی بوده و روند جذب و هزینه‌کرد این منابع نیز مطابق ضوابط در حال انجام است.

وی در پایان با قدردانی از دستگاه‌های عضو شورای حفاظت از منابع آب و شورای سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: استمرار همکاری میان این مجموعه‌ها می‌تواند اجرای دقیق‌تر احکام برنامه هفتم و تحقق اهداف تعیین‌شده در زمینه حفاظت و تعادل‌بخشی منابع آب را امکان‌پذیر کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تأکید کرد: مدیریت منابع آب نباید به تغییر مدیران و مسئولان وابسته باشد و لازم است برنامه‌ها به شکل مستمر و مبتنی بر اهداف مشخص دنبال شوند تا اقدامات انجام‌شده در نهایت به حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش برداشت‌های غیرمجاز منجر شود.

درویشی خاطرنشان کرد: برای صرفه‌جویی و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، اهداف قابل توجهی تعیین شده و اقدامات انجام‌شده طی سال گذشته بخشی از این مسیر است؛ بنابراین تداوم این روند با برنامه‌ریزی، پایش مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط ضروری است.