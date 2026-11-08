بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: مدیریت منابع آب از اولویت‌های مهم توسعه استان است و این طرح با هدف کنترل برداشت‌ها، حفاظت از ذخایر زیرزمینی و بهره‌برداری پایدار از منابع آبی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت افزود: شاخص‌ها و برنامه‌های اجرایی شرکت آب منطقه‌ای بر اساس احکام قانونی تدوین شده و پس از تصویب در شورای حفاظت منابع آب استان، برای ارائه به وزارت نیرو ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه درباره اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال یک‌هزار و ۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز با ظرفیت برداشت سالانه ۴۵ میلیون مترمکعب مسدود شد که این میزان معادل ۱۴۳ درصد هدف تعیین‌شده در برنامه بود.

درویشی ادامه داد: در همین مدت ۶۱۲ دستگاه کنتور هوشمند از مجموع یک‌هزار و ۱۲۵ دستگاه پیش‌بینی‌شده نصب شد و ۵۴۱ فقره پروانه بهره‌برداری نیز با توجه به ظرفیت منابع آب دشت‌ها و میزان برداشت مجاز اصلاح شد که نتیجه آن صرفه‌جویی بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب آب بود.

وی با اشاره به اقدامات سال ۱۴۰۵ بیان کرد: از یک‌هزار و ۲۰۰ حلقه چاه هدف‌گذاری‌شده برای انسداد، تاکنون ۶۷۱ حلقه با ظرفیت برداشت سالانه ۲۳ میلیون مترمکعب مسدود شده است. همچنین ۵۵۳ دستگاه کنتور هوشمند نصب و پنج‌هزار و ۳۰۰ مورد بازدید و پایش میدانی انجام گرفته است.

درویشی اضافه کرد: برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی، ۳۳۲ مورد محدودسازی برق نیز با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان به اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده در این دوره اظهار کرد: در مجموع، ۲ هزار و ۱۰۹ حلقه چاه غیرمجاز با ظرفیت برداشت سالانه ۶۸ میلیون مترمکعب مسدود و یک‌هزار و ۱۶۵ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است. همچنین مجموع اقدامات کنترلی و نظارتی به بازگشت حدود ۸۸ میلیون مترمکعب آب به منابع زیرزمینی منجر شده است.

وی با تأکید بر ارزیابی و صحت‌سنجی اقدامات انجام‌شده خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به عملیات اجرایی، مشخصات فنی چاه‌ها و ظرفیت برداشت آن‌ها در سامانه‌های تخصصی وزارت نیرو ثبت می‌شود و مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

درویشی همچنین از توسعه سامانه هوشمند پایش کشت با عنوان «کشت سبز» خبر داد و گفت: در این سامانه با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و تطبیق سطح زیرکشت با پروانه‌های بهره‌برداری و ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، میزان مصرف آب پایش و برداشت‌های مازاد و کشت‌های خارج از ضوابط شناسایی می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر اقدامات حفاظتی و مدیریت برداشت‌ها بر وضعیت زیست‌بوم‌های استان افزود: تداوم برنامه‌های کنترلی در کنار سایر اقدامات حفاظتی، در بهبود وضعیت برخی سراب‌ها و تالاب‌های کرمانشاه مؤثر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه هدف برنامه هفتم پیشرفت را ذخیره‌سازی ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب در سفره‌های زیرزمینی استان عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف، در کنار مدیریت صحیح منابع آب سطحی، می‌تواند به تأمین پایدارتر آب برای بخش‌های مختلف مصرف کمک کند.

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب طرح جامع آب شرب استان خبر داد و افزود: این طرح زمینه توسعه استفاده از منابع آب سطحی برای تأمین نیازهای شرب را فراهم می‌کند. تأمین آب شرب ۲۰۶ روستا از محل سد چناره، از حیل تا روستاهای جنوب‌غرب استان، و آغاز مطالعات سدهای بیستون، ساروخان و پاتا از جمله محورهای پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار کرمانشاه، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، مجموعه‌های انتظامی و فرمانداران در اجرای برنامه‌های حفاظت از منابع آب، بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌ها برای تحقق اهداف برنامه هفتم و صیانت از ذخایر آبی استان تأکید کرد.