موزه شهید رئیسعلی دلواری توسط وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، موزه شهید رئیسعلی دلواری در دلوار شهرستان تنگستان پنجشنبه شب با حضور وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد.

صالحی‌امیری همچنین در نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر حضور یافت و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های این بخش قرار گرفت.

وی با حضور در سالن لیان بوشهر در همایش ملی گردشگری شرکت کرد و ظرفیت‌های گردشگری استان را مورد بررسی قرار داد.

بهره‌برداری از طرح‌های اقامتی، هتل و رفاهی در شهر بوشهر و مناطق جنوبی استان نیز در برنامه این سفر قرار دارد.

صالحی‌امیری همچنین از آثار تاریخی بردستان و بندر سیراف در جنوب استان بوشهر بازدید می‌کند تا وضعیت مرمت، نگهداری و حفاظت از این آثار تاریخی مورد بررسی قرار گیرد.