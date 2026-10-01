آیین «نصر قریب» در دومین سالگرد شهادت رهبران جبهه مقاومت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دومین سالگرد شهادت رهبران جبهه مقاومت لبنان، شهید سیدحسن نصرالله، شهید سیدهاشم صفی‌الدین و سردار شهید عباس نیلفروشان در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در بخش نخست این جلسه نجم الدین شریعتی پشت تریبون آمد و پس از خوشامدگویی به حصار از زینب سلیمانی برای نخستین سخنرانی دعوت کرد.

تبیین مکتب مقاومت؛ سخنان زینب سلیمانی در دومین سالگرد بزرگداشت شهدای مقاومت

زینب سلیمانی ضمن یادکرد از رهبر شهید و فرماندهان شهید مقاومت، بیان داشت که محور اصلی منظومه فکری و رفتاری این دو رادمرد، برآمده از آموزه‌های امامین انقلاب و استوار بر تفکر مقاومت بود؛ همان حقیقتی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در تبیین آن فرمودند: «مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است؛ مقاومت یک مکتب است.»

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) را پایه‌گذار مکتب مقاومت در عصر معاصر می‌دانستند، به توصیف ایشان از سیره امام راحل پرداخت که بدون ذره‌ای عقب‌نشینی در راه مبارزه ایستادند و اصل مقاومت و ایستادگی را از دست ندادند. زینب سلیمانی در تعریف مقاومت از نگاه رهبر شهید، خاطرنشان کرد که مقاومت یعنی انسان راهی را انتخاب کند که آن را راه حق می‌داند، در این مسیر آغاز به حرکت کند و موانع نتواند او را از ادامه باز دارد یا متوقف سازد.

به گفته زینب سلیمانی، این دو سید بزرگوار و فرماندهان میدان مقاومت اسلامی لبنان، رهروان راستین خط انقلاب اسلامی بودند که برای به ثمر نشستن نهال مقاومت، رنج‌ها و مجاهدت‌های بسیاری را به جان خریدند؛ تلاشی مخلصانه که سبب شد رهبر شهید با اطلاق تعبیر قرآنی «شجره طیبه» به حزب‌الله، مهر تأییدی جاودان بر کارنامه این دو مجاهد عالی‌مقام بنشاند.

وی افزود: تاریخ معاصر لبنان گواه آن است که سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین با درایت و تدبیر حکیمانه، چه در عرصه نظامی و چه در ساحات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، خدماتی ارجمند برای عزت، ثبات و پایداری سرزمینی ارائه کردند که به تعبیر رهبر شهید، با وجود وسعت جغرافیایی محدود، حامل معانی و پیام‌های بزرگی است. این دو شهید پس از دهه‌ها ایستادگی در سنگری واحد، الگویی زنده و جاودان برای آزادگان عالم ساختند تا مشخص شود با تکیه بر نیروی ایمان و مشعل بصیرت، می‌توان راهی پیمود که مجهزترین ارتش‌های استکباری در برابر آن شکست بخورند.

مکتب مقاومت در برابر نظم نوین جهانی

سلیمانی در ادامه گفت: نظم نوین جهانی که بر پایه ترتیبات جعلی و خودخوانده مستکبران بنا شده، سرچشمه اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در جهان، به‌ویژه منطقه غرب آسیا است؛ منطقه‌ای که به واسطه مواهب و ذخایر عظیم خدادادی، کانون طمع زرسالاران و زورگویان عالم قرار گرفته است. مکتب مقاومت برهم‌زننده این هندسه استکباری است و تا بازپس‌گیری حقوق ستمدیدگان و پاسداری از کرامت انسانی در پرتو حاکمیت توحید، از پای نخواهد نشست.

وی با اشاره به سخن امام موسی صدر که در پاسخ به پرسشی درباره آینده لبنان، تنها راه ممکن در برابر رژیم صهیونیستی را «مقاومت» دانستند، افزود: چه در مواجهه با آن رژیم جعلی و غاصب و چه در برابر آمریکای مستکبر که طمع‌ورزی‌اش از چپاول نفت ونزوئلا تا چشم‌داشت به گرینلند امتداد دارد، تنها با تکیه بر مکتب پولادین مقاومت است که می‌توان بر اشتهای سیری‌ناپذیر و خوی فرعونی پیروز شد. مقاومت اسلامی ارمغان جاودان پیر جماران برای انسان این روزگار و گوهری است که خلف صالحش آن را حراست فرمود و امروز بیرق این نبرد تمدنی در کف باکفایت رهبر رشید و جانباز قرار دارد تا ظهور منجی عالم، حضرت مهدی (عج)، و رسیدن کاروان امت به مقصود نهایی.

پیمان وفاداری به راه شهدا

زینب سلیمانی در پایان با آرزوی توفیقات و پیروزی‌های گسترده برای دبیرکل حزب‌الله و تمامی رزمندگان مومن و مجاهد آن، تأکید کرد: ما بی‌هیچ درنگ و تزلزلی خونخواه رهبر شهید و پاسدار میراث سرخ تمامی سرداران و یادگاران مقاومت، از جمله حاج قاسم سلیمانی، شهدای والامقام سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، شهید والامقام سردار رشید اسلام حاج عباس نیلفروشان و همه شهیدان مسیر مقاومت اسلامی خواهیم بود تا آنگاه که این پرچم به دست صاحب اصلی‌اش، بقیة‌الله الاعظم (عج)، سپرده شود و صبح دولت یار طلوع کند.

موسیقی های ماندگار، شعر پرشور و مرثیه‌سرایی در رثای شهدای مقاومت

موسیقی و کلیپهای خاطره انگیز با اجرای استاد عقیلی و نوازندگان ارکستر برای حصار اجرا شد، در بخش پایانی موسیقی نیز خواننده ای لبنانی پیام مردم لبنان را برای حاضران خواند و به اجرای موسیقی همراه با گروه کر پرداخت.

سپس مهدی رسولی پشت تریبون قرار گرفت و شعری پرشور و بلند خواند که بارها با تحسین و تشویق حاضران مواجه شد:

خداوندا! خداوندا پر از داغم، پر از خشمم

به تصویر شهیدان مانده است این روزها چشمم

چه کرد این داغ که این گریه‌ها خامم نخواهد کرد؟

که موج اشک هم یک لحظه آرامم نخواهد کرد

چه بود آن انفجار؟ این‌گونه در هم ریخت دل‌ها را

که می‌سوزاند آری شعله هایش همچنان ما را

غروبِ جمعه را تا صبح ذکرِ آه می‌گفتیم

میان آن خبرها، جاء نصرالله می‌گفتیم

به روی سینه ما نقشی از اندوه را کندند

به صدها بمب، در یک روز، از جا کوه را کندند

کسی دیگر پیِ آن نور در لبنان نمی‌گردد

کسی را داده‌ایم از دست که جبران نمی‌گردد

کسی را داده‌ایم از دست که شیرین‌تر از جان بود

عبایی داشت بر دوشش که الیافش زِ طوفان بود

کسی که آفتاب از سایه او بی‌خبر بوده است

چهل سال است هر روزش مهیایِ سفر بوده است

چنان داغیم که انگار او هر روز با ما بود

قسَم بر قدس، که چشمانِ او طوفان الاقصی بود

دگر در روزِ ما نمی‌آید همانندش

چگونه باورم باشد که رفت از دست لبخندش؟

نباشد باورم آن روح پر زد از بدن دیگر

و با آن لهجه شیرین نمی‌گوید سخن دیگر

نباشد باورم از بین ما سید حسن رفته است

که بعد از او ز جانِ ما هوایِ زیستن رفته است

از اول داشت شیطان در دلِ خود کینه او را

و بعد از رفتنِ سید، شکسته آیینه او را

صفی‌الدین همان کوهی که از اولادِ حیدر بود

صفی‌الدین همان مردی که نصراللهِ دیگر بود

نگاهش دشمنِ غدّارِ جانی را، پریشان کرد

کسی که خویش را در پرده‌ اخلاص پنهان کرد

سکوتِ سرخ او پیچید طومارِ هیاهو را

از اینجا رفت اما همچنان نشناختیم او را

به دینِ عشق دل دادیم، این آیین نمی‌میرد

چنان سید حسن، هرگز صفی‌الدین نمی‌میرد

ولی تا روزِ فتح، این داغِ آتش‌ زیر سَر دارد

که ققنوس است و در شعله، سرآغازی دگر دارد

اگرچه رهروان رفتند، اما راه می‌ماند

قسَم بر وعده‌ قرآن که نصرالله می‌ماند

سراپا از غمِ یاران اگر زخمیم و افسوسیم

نمی‌ترسیم، آهن که ما «بنیانِ مرصوصیم»

بخوان قرآن و پیدا کن خدا را در بزنگاهش

ببین «نصرٌ مِنَ الله» است در «اِن تَنصُروا الله»‌اش

یقیناً خوب می‌داند کسی که امتحان داده است

خدا در تنگناها قدرتِ خود را نشان داده است

او در بخش دیگری از اشعارش اینگونه خواند:

ما داغ‌های کهنه در سینه داریم

ما با شهادت الفتی دیرینه داریم

ای عطرِ یادت در نسیمِ صبحگاهی!

ای نام و تصویر تو کابوسِ سیاهی!

رفتی در آغوشِ رهایی... حاج قاسم!

کُشتند آقا را، کجایی حاج قاسم!

از تو نوشتم، اشک از چشمِ قلم ریخت

از آن شبی که رفته‌ای، دنیا به هم ریخت

آه از غمِ سنگینِ اخبار سحرها

آه از نوارِ مشکیِ کنجِ خبرها

آه از ۹ اسفند، آن صبحِ یتیمی

این داغ سنگین‌تر ز غم‌هایِ قدیمی

ای ساحلِ خشکیده‌ام، دریا کجا رفت؟

آه ای دلِ غمدیده ام، آقا کجا رفت؟

آقا سلام! آقای مظلومِ شهیدم

بعد از تو چیزی غیر تنهایی ندیدم

در روزِ هجرانت، چرا باید بمانیم

چرا ما پیش‌مرگانت چرا باید بمانیم

چشمانِ تو... چشمانِ تو ایمانِ ما بود

آن جانِ ناقابل که گفتی، جانِ ما بود

جان‌هایِ ما از غصّه لبریز است برگرد

پیروزی بی‌تو غم‌انگیز است، برگرد!

تو خواستی پیروزیِ این سرزمین را

یک عمر گفتی با تمامِ مردم این را

ای مردمِ ایران! شما تاریخ‌سازید

الحق که در هر امتحانی سرفرازید

مردم! شما کوهید، پس محکم بمانید

هر آنچه پیش آمد، کنارِ هم بمانید

آن‌ها که از این راز آگاهند، مردم!

ما را کنارِ هم نمیخواهند مردم

آن‌ها پیِ واکردنِ راهند اینجا...

از آن سرِ دنیا چه می‌خواهند اینجا؟

آن‌ها نمی‌خواهند پیمانی بماند

دیگر نه ایرانی و ایرانی بماند

آن‌ها چه می‌خواهند؟ از خود خسته باشیم؟

دعوا سرِ این است ما وابسته باشیم

دعوا سر این است از اینجا نرفتیم

ما، زیرِ بارِ زورگویی‌ها نرفتیم

دعوا سرِ تاریکی و نور است مردم

پا پس کشیدن از شما دور است مردم

فردای ما جز حاصلِ امروزِ ما نیست

خارج از این جا هیچ‌کس دلسوزِ ما نیست

این پرچمِ ایران سرِ دوشش بگیرید

مانند جانِ خود در آغوشش بگیرید

آوازه تاریخِ ایران را ببینید

هرجا که ره گم شد، شهیدان را ببینید

مردم! خدا با ماست در هر امتحانی

تنها به شرطی که تو هم با او بمانی

ما با خدا پیروزِ این پیکار هستیم

حتی به موشک‌های خود هم دِل نبستیم

او صفر را در لحظه تا صد می‌رساند

او موشکِ ما را به مقصد می‌رساند...

او در ابیات پایانی اینگونه خواند:

ما با حسین‌بن‌علی سوگند خوردیم

ما دل به عطرِ چادرِ زهرا سپردیم

آن نام که بر اهلِ عالم سروری کرد

هرجا گره افتاد، زهرا مادری کرد

شیطان بکوبد روز و شب بر طبلِ جنگش

آیینه ما را نخواهد دید سنگش

در حسرتِ ایران بچرخد تا بچرخیم

این گوی و این میدان، بچرخد تا بچرخیم

ما برنمی‌تابیم رسمِ حق‌خوری را

ایران نمی‌فهمد زبانِ قلدری را

آن‌ها نمی‌دانند معنایِ وطن چیست

در مسلکِ ایرانیان زانو زدن نیست

ما همچنان بر عهدِ دیرین استواریم

این خوش‌خیالان را به زانو در می‌آریم

گویا نمی‌دانند ایران است اینجا

عفریته‌ها! ملکِ سلیمان است اینجا

ای بی‌خبر از رازهایِ این زمانه!

این بار هم در خواب دیدی پنبه‌دانه

نشناختی ما را و در این جهل ماندی

تاریخ را یک‌بار هم از رو نخواندی

تاریکِ ما گویان، عزمِ ماست!

ملعونِ عصرِ حجر، تاریخِ آمریکاست

ملعون! این نسل خواهد دید تیپا خوردنت را

با حسرتِ تسلیمِ ایران، مردنت را

تاریکی و نکبت، جهانت را بگیرد

ایران، به اذنِ الله، جانت را بگیرد



تاریخ را از فصلِ فردا می‌نویسیم

پایانِ این افسانه را ما می‌نویسیم!

رونمایی از کتاب طلوع نصر و سخنان سردار قاآنی

بخش بعدی برنامه رونمایی از کتاب شعر طلوع نصر بود که پس از پخش کلیپ معرفی کتاب انجام شد.

در ادامه نیز سردار قاآنی به سخنرانی پرداخت و ضمن تبیین دستاوردهای مقاومت و شکست‌ناپذیری آن در برابر استکبار، بر تداوم حرکت جهادی و ضرورت هم‌افزایی امت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

سردار قاآنی در این مراسم، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای مقاومت، با اشاره به تفاوت سالگرد امسال نسبت به سال گذشته گفت: امسال در کنار یادکرد از شهدا، با وجود شهادت «امام شهید» ما، مفتخریم که رهبری داریم که همان راه امام شهیدمان را با نشاط، جدیت و استحکام دنبال می‌کنند. ایشان از حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبری یاد کردند که مسیر پر افتخار گذشته را با عزت و قدرت ادامه می‌دهند. وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با وجود شرایط سخت، با صلابت اداره می‌شود، افزود که موفقیت‌های بزرگ روز به روز در حال نمایان شدن است.

پیروزی‌های میدانی در جبهه مقاومت

سردار قاآنی با اشاره به دویست و چهار شب نبرد قهرمانانه ملت ایران و تحولات یمن، تصریح کرد که در این نبرد، فرم جدیدی از مقاومت شکل گرفته است. وی با اشاره به پیروزی‌های ملت یمن در یازده سال حصر و عملیات اخیر آن‌ها برای بازپس‌گیری حق خود، گفت: یمنی‌ها ۵۴۰۰ کیلومتر مربع را در دور نخست عملیات تصرف کردند که معادل جغرافیای آزاد شده در عملیات بیت‌المقدس است. همچنین وی افزود که حزب‌الله لبنان در سخت‌ترین دوره جنگی خود، با وجود شهادت فرماندهان ارشد، چنان مردانه جنگیده که دوست و دشمن را متحیر کرده است. قاآنی با استناد به آمارهای کنترل شده میدانی، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در این دوره، بیشترین آمار کشته و مجروح را متحمل شده و به‌رغم سانسور اخبار، آمار واقعی خسارات وارده به تجهیزات و نیروهای این رژیم در آینده مشخص خواهد شد.

آموزه‌های قرآنی و ضرورت کمربند دفاعی

وی با تأکید بر اهمیت اتحاد بین مسلمین بر اساس فرمایشات رهبری، اظهار داشت: هر ملتی اگر می‌خواهد مبتلای به محاصره دشمن نشود، نباید غفلت کند. سردار قاآنی با اشاره به آموزه‌های «امام شهید» افزود: اگر دیدید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفته، خود را با آن ملت مظلوم شریک بدانید و به او کمک کنید؛ چرا که اگر دشمن آنجا موفق شود، به سراغ نقطه بعدی خواهد آمد. وی تأکید کرد که باید کمربند دفاع، استقلال‌طلبی و عزت را از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان محکم بست.

اخراج آمریکا از عراق و وضعیت منطقه

سردار قاآنی با اشاره به شکست‌های آمریکا در منطقه گفت: آمریکای جنایتکار از عراق اخراج شده و مردم عراق این اخراج را جشن گرفته‌اند. وی افزود: فرزندان مقاومت در عراق با تدبیر و برنامه‌ریزی به مرحله‌ای رسیده‌اند که آمریکا موظف است از زمین و آسمان عراق خارج شود و کوچکترین خطای آن‌ها با برخورد شایسته مواجه خواهد شد. او همچنین با اشاره به شرایط فلسطین و غزه، ضمن بیان اینکه برادران فلسطینی در مذاکرات با صلابت عمل کردند، تصریح کرد که رژیم صهیونیستی متخلف از تعهدات است و سرنوشت محتوم آن پاکسازی سرزمین‌های مقدس است.

توصیه‌ای به حکام منطقه

در پایان، سردار قاآنی ضمن توصیه به حکام عربستان برای پایان دادن به جنگ علیه یمن، بیان داشت: عقلانیت و منفعت شما در این است که این دوره محاصره را تمام کنید و بودجه‌های سنگین نظامی را در راه کمک به مردم مسلمان صرف کنید. وی با دعوت از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کنار گذاشتن اتکا به آمریکا و هم‌افزایی با برادران مسلمان خود، تصریح کرد: اگر همه ما بر اساس تعالیم اسلام دور هم جمع شویم، می‌توانیم در زمانی کوتاه حق مسلمانان را از رژیم متجاوز بگیریم. وی ابراز امیدواری کرد که با عنایت خداوند، حرکت جهان اسلام به سمت وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز، زمینه‌ساز اوج‌گیری عزت اسلامی شود.

در ادامه از خانواده شهید نیلفروشان با اهدای قابی از تصویر او و شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیر به عمل آمد، و برنامه با پخش پیام تصویری سخنان شیخ نعیم قاسم، اجرای دو سرود از حامد زمانی و کلیپی از آخرین دست نوشته شهید هاشم صفی‌الدین پایان پذیرفت.