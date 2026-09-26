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۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۶

۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب

۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب

اراک- در این ویدئو ۲۱۰ شب لبیک و بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6959600

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