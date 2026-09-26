https://mehrnews.com/x3d9DG ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6959600 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۶ ۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب اراک- در این ویدئو ۲۱۰ شب لبیک و بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6959600 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری برگزاری اجتماع شبانه مردم ارومیه در موج ۲۱۰ با حضور مهدی رسولی پرچمداری مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۱۰ اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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