شروع طوفانی امیرحسین زارع در کشتی آزاد؛ پیروزی در کمتر از ۳ دقیقه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز در سالن اینائی آغاز شد؛ جایی در روز نخست مسابقات کشتی‌گیران در سه وزن ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم روی تشک می روند.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع قهرمان جهان در دور نخست به مصاف یاماموتو از ژاپن رفت.



ملی‌پوش پرافتخار سنگین وزن کشتی آزاد ایران با ارائه یک کشتی کاملا برتر و اجرای فنون دیدنی موفق شد در کمتر از ۳ دقیقه با نتیجه ۱۰ بر صفر حریفش را از پیش رو بردارد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.



زارع این پیروزی، در مرحله بعد به مصاف ساپاروف از ترکمنستان می‌رود.



تا دقایقی دیگر محمد نخودی در ۸۶ کیلوگرم و عباس ابراهیم زاده در ۶۵ کیلوگرم نیز به مصاف رقبای خود می روند.