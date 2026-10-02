چراغ اول کشتی آزاد روشن شد؛ نخودی به طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان جهان از ژاپن رفت که این مسابقه با نتیجه ۹ بر ۶ به سود نخودی به پایان رسید و نماینده کشتی آزاد کشورمان موفق به کسب مدال خوش رنگ طلا شد.



نخودی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر ربیع ابوعریاله از فلسطین را مغلوب کرد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۱ از سد لی از کره‌جنوبی گذشت و به نیمه نهایی راه یافت. نخودی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر مالک شاوایف از قرقیزستان را شکست داد.

پیش از این عباس ابراهیم زاده کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم در برابر حریف ژاپنی خود شکست خورد و از کسب مدال برنز بازماند و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

طلای محمد نخودی سیزدهمین مدال طلا کاروان ایران و چهل سومین مدال کاروان ایران است.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)