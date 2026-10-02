به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۹ کشتی‌گیر حضور دارند، عباس ابراهیم‌زاده بعد از استراحت در دور اول، در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف چارلز دیلوکشان از سریلانکا رفت و در همان تایم اول ۱۱ بر صفر مقابل حریفش به پیروزی رسید ‌و راهی دور بعد شد.

ابراهیم زاده در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار سوجیت کالکال از هند و سمیرالدین زازی از افغانستان سرشاخ خواهد شد.

محمدشروین اسبقیان معاون وزارت ورزش، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، محمدرضا عابدی محزون سرپرست دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان و رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی از نزدیک تماشاگر این دیدار بودند.