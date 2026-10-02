امیر حسین زارع در۷۰ ثانیه به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه قابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع قهرمان جهان در دور نخست یاماموتو از ژاپن را ۱۰ بر صفر شکست داد.

ملی‌پوش پرافتخار سنگین وزن کشتی آزاد ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ساپاروف از ترکمنستان رفت‌ و در این کشتی هم‌ با یک‌ نمایش برتر موفق شد حریفش را در حالی با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد که فقط ۷۰ ثانیه از تایم کشتی گذشته بود، زارع حریف را خاک کرد و با اجرای باراندازهای متوالی اجازه خودنمایی به ساپاروف نداد و به نیمه نهایی رسید.