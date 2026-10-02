  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

امیر حسین زارع در۷۰ ثانیه به نیمه نهایی صعود کرد

امیر حسین زارع در۷۰ ثانیه به نیمه نهایی صعود کرد

امیر حسین زارع با شکست دادن حریفی از ترکمنستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه قابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع قهرمان جهان در دور نخست یاماموتو از ژاپن را ۱۰ بر صفر شکست داد.

ملی‌پوش پرافتخار سنگین وزن کشتی آزاد ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ساپاروف از ترکمنستان رفت‌ و در این کشتی هم‌ با یک‌ نمایش برتر موفق شد حریفش را در حالی با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد که فقط ۷۰ ثانیه از تایم کشتی گذشته بود، زارع حریف را خاک کرد و با اجرای باراندازهای متوالی اجازه خودنمایی به ساپاروف نداد و به نیمه نهایی رسید.

کد مطلب 6965019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها