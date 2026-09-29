حریفان آزادکاران ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.



قرعه نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:



وزن ۵۷ کیلوگرم: در این وزن که 21 کشتی گیر حضور دارند. علی مؤمنی در دور نخست به مصاف آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان می‌رود.



وزن ۶۵ کیلوگرم: در این وزن که 19 نفر ثبت نام کرده اند، عباس ابراهیم‌زاده در دور نخست به مصاف چارلز دیلوکشان از سریلانکا می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار سوجیت کالکال از هند و سمیرالدین زازی از افغانستان سرشاخ خواهد شد.



وزن ۷۴ کیلوگرم: در این وزن که 14 نفر شرکت کرده اند، یونس امامی در دور نخست به مصاف رازامبک جمال‌اف از ازبکستان می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار جاگلان از هند و تومور اوچیر از مغولستان روبه‌رو خواهد شد.



وزن ۸۶ کیلوگرم: در این وزن که 16 نفر حضور دارند، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار لی از کره‌جنوبی و چیران‌اوات از تایلند روبه‌رو خواهد شد.



وزن ۹۷ کیلوگرم: در این وزن که 14 نفر شرکت کرده اند، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست به مصاف محمد گلزار از پاکستان می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار آرش یوشیدا از ژاپن و ریتی هنگ از کامبوج سرشاخ خواهد شد.



وزن 125 کیلوگرم: در این وزن که 12 نفر ثبت نام کرده است، امیرحسین زارع در دور نخست به مصاف یاماموتو از ژاپن می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله بعد به مصاف ساپاروف از ترکمنستان می رود.