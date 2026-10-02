صعود محمد نخودی به مرحله یک چهارم کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کشتی آزاد بازیهای آسیایی و در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۶ نفر حضور دارند، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین رفت و موفق شد در یک مبارزه یکطرفه حریفش را با نتیجه 11 بر صفر از پیش رو بردارد و به مرحله یک چهارم راه یابد.
نخودی در مرحله یکچهارم نهایی با برنده دیدار لی از کرهجنوبی و چیراناوات از تایلند روبهرو خواهد شد.
محمد نخودی با شکست دادن حریفی از فیلیپین به مرحله یک چهارم مسابقات کشتی ازاد راه یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کشتی آزاد بازیهای آسیایی و در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۶ نفر حضور دارند، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین رفت و موفق شد در یک مبارزه یکطرفه حریفش را با نتیجه 11 بر صفر از پیش رو بردارد و به مرحله یک چهارم راه یابد.
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