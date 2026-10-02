صعود محمد نخودی به مرحله یک چهارم کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۶ نفر حضور دارند، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین رفت و موفق شد در یک مبارزه یکطرفه حریفش را با نتیجه 11 بر صفر از پیش رو بردارد و به مرحله یک چهارم راه یابد.



نخودی در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار لی از کره‌جنوبی و چیران‌اوات از تایلند روبه‌رو خواهد شد.