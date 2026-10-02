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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

عباس ابراهیم زاده به مدال نرسید

عباس ابراهیم زاده به مدال نرسید

عباس ابراهیم زاده آزادکار وزن ۶۵ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی در مصاف با حریف ژاپنی خود مغلوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، عباس ابراهیم زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی به مصاف کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود حریف ژاپنی به پایان رسید و ابراهیم زاده از کسب مدال برنز بازماند.

ابراهیم‌زاده پس از در دور نخست، در مرحله دوم چارلز دیلوکشان از سریلانکا را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش روی برداشت.

وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، ابراهیم زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله سید عمر زازی از افغانستان را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد.

کد مطلب 6965066
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      0 1
      پاسخ
      چشم و دل دبیر روشن همین ژاپنی جهانی هم مدال میگیره ما اونجا هم حذف میشیم تیم دوم بازنده

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