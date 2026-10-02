عباس ابراهیم زاده به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، عباس ابراهیم زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی به مصاف کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود حریف ژاپنی به پایان رسید و ابراهیم زاده از کسب مدال برنز بازماند.



ابراهیم‌زاده پس از در دور نخست، در مرحله دوم چارلز دیلوکشان از سریلانکا را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش روی برداشت.



وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، ابراهیم زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله سید عمر زازی از افغانستان را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد.