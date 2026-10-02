تورم توکیو به بالاترین سطح ۱۰ ماهه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تورم هسته در پایتخت ژاپن در ماه سپتامبر با سریع‌ترین سرعت طی ۱۰ ماه گذشته افزایش یافت؛ موضوعی که فشارهای قیمتی در این اقتصاد را افزایش داده و احتمال ادامه روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را تقویت کرده است.

به نوشته رویترز، بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته در توکیو که قیمت مواد غذایی تازه را حذف می‌کند اما هزینه سوخت را در بر می‌گیرد، در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش یافت. این رقم در ماه اوت ۱.۸ درصد بود و از پیش‌بینی ۲.۴ درصدی اقتصاددانان نیز فراتر رفت.

این شاخص همچنین برای نخستین بار از ژانویه از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن عبور کرد و سریع‌ترین رشد سالانه خود را از نوامبر سال گذشته به ثبت رساند.

در همین حال، شاخصی که علاوه بر مواد غذایی تازه، تأثیر قیمت سوخت را نیز حذف می‌کند و از سوی بانک مرکزی ژاپن برای سنجش روند پایه تورم مورد توجه قرار می‌گیرد، در سپتامبر ۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه اوت ۲ درصد بود.

افزایش هزینه مواد غذایی، حمل‌ونقل و خدمات هتل‌ها از جمله عوامل رشد قیمت‌ها عنوان شده است. تورم بخش خدمات نیز از ۱.۴ درصد در اوت به ۲.۳ درصد در سپتامبر رسید که نشان می‌دهد شرکت‌ها بخشی از افزایش هزینه‌های نیروی کار را به قیمت مصرف‌کننده منتقل کرده‌اند.

بانک مرکزی ژاپن ماه گذشته نرخ بهره را به بالاترین سطح ۳۱ سال گذشته رساند و اعلام کرد تمرکز بیشتری بر جلوگیری از عبور تورم از سطح هدف خود خواهد داشت.

داده‌های جدید تورم توکیو اکنون یکی از شاخص‌هایی است که در تصمیم‌گیری‌های بعدی این بانک مورد توجه قرار خواهد گرفت.