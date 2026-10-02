استاژ تخصصی داوری کاراته در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت کاراته استان یزد، نخستین دوره استاژ تخصصی داوری کاتا و کومیته کنترلی استان با حضور حمید نکوهمت، نایب‌رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته برگزار شد.

در نخستین روز این دوره، مباحث تئوری و آموزشی با حضور جمعی از داوران استان برگزار و آخرین قوانین و مقررات داوری، نکات فنی و تخصصی و مباحث مرتبط با قضاوت در کاتا و کومیته مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی درویش، رئیس هیئت کاراته استان یزد، به همراه فرید انتظاری، رئیس هیئت کاراته شهرستان یزد و علیرضا خیری، دبیر هیئت استان، از روند برگزاری این دوره بازدید کردند و بر اهمیت ارتقای دانش و سطح فنی جامعه داوری استان تأکید کردند.

بخش عملی و تخصصی این دوره نیز روز جمعه ۱۰ مهرماه در سالن ورزشی فروزنده امامشهر برگزار خواهد شد.

این دوره با هدف ارتقای دانش داوران، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و آشنایی با آخرین تغییرات و استانداردهای داوری کاراته برگزار می‌شود.