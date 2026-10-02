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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

استاژ تخصصی داوری کاراته در یزد برگزار شد

استاژ تخصصی داوری کاراته در یزد برگزار شد

یزد- نخستین استاژ تخصصی داوری کاتا و کومیته کنترلی استان یزد با حضور نایب‌رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت کاراته استان یزد، نخستین دوره استاژ تخصصی داوری کاتا و کومیته کنترلی استان با حضور حمید نکوهمت، نایب‌رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته برگزار شد.

در نخستین روز این دوره، مباحث تئوری و آموزشی با حضور جمعی از داوران استان برگزار و آخرین قوانین و مقررات داوری، نکات فنی و تخصصی و مباحث مرتبط با قضاوت در کاتا و کومیته مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی درویش، رئیس هیئت کاراته استان یزد، به همراه فرید انتظاری، رئیس هیئت کاراته شهرستان یزد و علیرضا خیری، دبیر هیئت استان، از روند برگزاری این دوره بازدید کردند و بر اهمیت ارتقای دانش و سطح فنی جامعه داوری استان تأکید کردند.

بخش عملی و تخصصی این دوره نیز روز جمعه ۱۰ مهرماه در سالن ورزشی فروزنده امامشهر برگزار خواهد شد.

این دوره با هدف ارتقای دانش داوران، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و آشنایی با آخرین تغییرات و استانداردهای داوری کاراته برگزار می‌شود.

کد مطلب 6965134

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