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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

تأکید بر نقش فراجا در حفاظت از محیط زیست

تأکید بر نقش فراجا در حفاظت از محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با آغاز هفته فراجا، از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در تأمین امنیت، حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرائم زیست‌محیطی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت آغاز فرا رسیدن هفته فراجا به سردار رادان پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

آغاز هفته فراجا را به جنابعالی و مجموعه پرتلاش و خدوم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید تأمین امنیت و آرامش جامعه، حفاظت از سرمایه‌های ملی و صیانت از حقوق عمومی، مرهون تلاش‌های ایثارگرانه و شبانه‌روزی کارکنان فراجا است. در این میان، همکاری و همراهی مؤثر پلیس در حفاظت از محیط زیست، مقابله با تخلفات و جرائم زیست‌محیطی و پاسداری از عرصه‌های طبیعی کشور، شایسته قدردانی و ارج‌گذاری است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا، از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و تمامی فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های گرانقدر آنان، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و میهن اسلامی مسئلت دارم.

کد مطلب 6965152
زهرا ناری

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