تأکید بر نقش فراجا در حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت آغاز فرا رسیدن هفته فراجا به سردار رادان پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

آغاز هفته فراجا را به جنابعالی و مجموعه پرتلاش و خدوم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید تأمین امنیت و آرامش جامعه، حفاظت از سرمایه‌های ملی و صیانت از حقوق عمومی، مرهون تلاش‌های ایثارگرانه و شبانه‌روزی کارکنان فراجا است. در این میان، همکاری و همراهی مؤثر پلیس در حفاظت از محیط زیست، مقابله با تخلفات و جرائم زیست‌محیطی و پاسداری از عرصه‌های طبیعی کشور، شایسته قدردانی و ارج‌گذاری است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا، از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و تمامی فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های گرانقدر آنان، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و میهن اسلامی مسئلت دارم.