انصاری: نام نیروی انتظامی به امنیت و آسایش جامعه گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با صدور پیامی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.

متن پیام تبریک به شرح زیر است: نام نیروی انتظامی به امنیت و آسایش جامعه گره خورده است. بی‌شک جان‌فشانی فرزندان دلاور ایران‌زمین در فراجا، به‌ویژه شهدای گلگون‌کفن نیروی انتظامی، در ذهن یکایک افراد جامعه ثبت و ضبط خواهد شد.

این هفته را به تمامی کارکنان خدوم و فرماندهان نیروی انتظامی، به‌ویژه سردار احمدرضا رادان، تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های آنان در راستای حفظ امنیت جامعه صمیمانه تشکر و قدردانی دارم.

همچنین از همکاران یگان حفاظت محیط‌زیست کشور که خالصانه در راه صیانت از مناطق طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند کشور تلاش می‌کنند، کمال سپاس و قدردانی را دارم.