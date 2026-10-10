به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی شهادت نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، را تسلیت گفت و بر ادامه راه شهدای امنیت و مقابله با تروریسم تأکید کرد.

در متن این پیام با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» آمده است: خبر شهادت این بانوی ایرانی در پی اقدام تروریستی در محور چشمه‌زیارت شهرستان زاهدان، موجب اندوه و تأثر عمیق نیروهای انتظامی و ملت ایران شد.

رادان با اشاره به جایگاه علمی و اجتماعی شهیده نصرت افتخاری، وی را از نخبگان فرهیخته پلیس استان سیستان و بلوچستان دانست و افزود: این شهیده در هفته فراجا و با شعار «مجاهد مسئول»، برای مشارکت در مردم‌یاری و رسیدگی به مسائل و مشکلات اقوام و طوایف استان به این منطقه عزیمت کرده بود که در این مسیر به دست تروریست‌ها به شهادت رسید.

فرمانده کل انتظامی کشور در این پیام تأکید کرد که مجاهدت و فداکاری در مسیر تأمین امنیت، مختص مردان نیست و زنان و مردان مؤمن و جان‌برکف در این عرصه حضور دارند. به گفته وی، کارکنان فراجا در دفاع از اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی، در شرایط و عرصه‌های مختلف از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی همچنین شهادت این بانوی انتظامی را به حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده شهیده و کارکنان نیروی انتظامی، به‌ویژه همکاران وی در استان سیستان و بلوچستان، تسلیت گفت و برای آن شهیده علو درجات و هم‌جواری با حضرت زهرا (س) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را مسئلت کرد.

رادان در پایان این پیام تصریح کرد: انتقام خون پاک این شهیده و دیگر شهدای امنیت از تروریست‌ها حتمی است و مسیر آنان در راستای تحقق وحدت و امنیت پایدار با عزمی راسخ‌تر ادامه خواهد یافت.