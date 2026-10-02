به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی، پیش از ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید و تبریک هفته فراجا،با بیان اینکه هیچ سازمانی به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت را به‌طور کامل برقرار کند، اظهار کرد: امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم و دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر قرار داشته باشند.

فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه افزود: حفظ امنیت عمومی تنها یک مأموریت اداری یا سازمانی نیست و یک مسئولیت مهم اجتماعی محسوب می‌شود که همه ما در آن سهم داریم.

وی با اشاره به مشارکت مردم در تامین امنیت ،تصریح کرد: شهروندی که نسبت به محیط زندگی خود احساس مسئولیت می‌کند، کسبه‌ای که نسبت به امنیت محل فعالیت خود حساس است، خانواده‌ای که فرزندان خود را به قانون‌مداری و رعایت حقوق دیگران دعوت می‌کند و هر شهروندی که در صورت مشاهده یک وضعیت خطرناک یا مشکوک، موضوع را از مسیر قانونی به پلیس اطلاع می‌دهد، در حقیقت در تأمین امنیت جامعه مشارکت کرده است.

نقش پلیس و مردم در پیشگیری از جرم

سرهنگ رحمانی ادامه داد:پلیس به‌عنوان خدمتگزار مردم وظیفه دارد با حضور مستمر و هدفمند، اجرای قانون، پیشگیری از جرم و صیانت از نظم و امنیت عمومی را دنبال کند.

وی با بیان اینکه پیشگیری یعنی پیش از آنکه حادثه‌ای اتفاق بیفتد، برای جلوگیری از آن اقدام کنیم، اظهار کرد: پیشگیری یعنی پلیس در نقاط مختلف حضور داشته باشد، مردم هوشیار باشند، خانواده‌ها نسبت به آسیب‌های اجتماعی توجه داشته باشند و همه ما نسبت به امنیت محله، شهر و جامعه خود احساس مسئولیت کنیم.

«امنیت» زمینه‌ساز آرامش و فعالیت‌های اجتماعی است

فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی، نعمت امنیت است، اظهار کرد: امنیت زمینه عبادت، زندگی، کسب‌وکار، تحصیل، فعالیت اجتماعی و آرامش خانواده هاست.

وی افزود: اگر امنیت نباشد، بسیاری از فعالیت‌های روزمره مردم دچار مشکل خواهد شد.

سرهنگ رحمانی در ادامه با اشاره به همراهی مردم با پلیس گفت: همراهی مردم با کارکنان انتظامی، قوت قلبی بزرگ برای خدمتگزاران نظم و امنیت است.

وی افزود:مأمور پلیسی که در ساعات شب در خیابان‌ها و معابر حضور دارد، وقتی همراهی و اعتماد مردم را مشاهده می‌کند، با انگیزه و دلگرمی بیشتری به انجام وظیفه می‌پردازد.

فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه ادامه داد: مأمور پلیس می‌داند که مأموریتش برای مردم، برای امنیت خانواده‌ها و برای آرامش شهروندان است تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر به زندگی و فعالیت روزمره خود ادامه دهند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب،از سال‌ها هدایت و رهبری، به‌ویژه در مقاطع حساس و دشوار کشور و دوران جنگ امام شهید گفت و افزود: در آن دوران، حفظ آرامش، انسجام و وحدت ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: برای رهبر عزیز جمهوری اسلامی ایران امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی)، در انجام مسئولیت خطیر رهبری و هدایت کشور، از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی مسئلت می‌نماییم.

وی با اشاره به شعار هفته فراجا، «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، گفت: این شعار یادآور یک حقیقت مهم است؛ اینکه امنیت و سربلندی کشور با مسئولیت‌پذیری و همکاری متقابل مردم و خدمتگزاران آنان تقویت می‌شود.