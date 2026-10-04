به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، جانبازان، آزادگان و شهدای عرصه نظم و امنیت، فرارسیدن هفته فراجا را به مردم، کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان تبریک گفت و اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای قدردانی از کارکنان انتظامی و خانواده‌های است که دشواری مأموریت‌های شبانه روزی نیروهای پلیس را تحمل می‌کنند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه امنیت را زمینه انجام آرام امور روزمره دانست و افزود: زندگی آرام خانواده‌ها، رفت‌وآمد ایمن کودکان و فعالیت بدون نگرانی شهروندان، به امنیت عمومی وابسته است؛ امنیتی که تأمین آن تنها بر عهده پلیس نیست و به همکاری مردم، دستگاه‌های مسئول و نیروهای انتظامی نیاز دارد.

وی گفت:حضور مسئولانه مردم در محیط‌های عمومی، همکاری با مأموران، توجه به وضعیت اطراف، رعایت حقوق دیگران و اطلاع‌رسانی درباره موارد مشکوک، از مصادیق مشارکت اجتماعی در تأمین امنیت است. حضور پلیس در میادین، معابر و نقاط مختلف شهر نیز با هدف فراهم‌کردن شرایطی انجام می‌شود که مردم بتوانند با اطمینان به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند.

سرهنگ رحمانی با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم باید پیش از وقوع حادثه انجام شود، اظهار کرد: شناسایی و کنترل زمینه‌های وقوع جرم، حضور هدفمند نیروهای انتظامی، شناخت مسائل اجتماعی و گزارش سریع شهروندان، در جلوگیری از بسیاری از حوادث مؤثر است.

وی از شهروندان خواست از رفتارهایی که موجب تنش، درگیری یا آسیب به افراد و اموال عمومی و خصوصی می‌شود، پرهیز کنند و مطالبات خود را از مسیرهای قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری کنند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با بیان اینکه اقتدار پلیس باید همراه با قانون‌مداری، اخلاق، احترام به مردم و رعایت حقوق شهروندان باشد ، تصریح کرد:هر برخورد مأموران، تصویری از مجموعه فراجا در ذهن مردم ایجاد می‌کند.

وی در ادامه از کارکنان انتظامی، خانواده‌های آنان، خانواده‌های که فرزندان خود را به قانون‌مداری دعوت می‌کنند، جوانان مسئولیت پذیر و شهروندانی که خطرها و موارد مشکوک را از مسیرهای قانونی اطلاع می‌دهند، قدردانی کرد و گفت: مجموعه همین رفتارهای مسئولانه، امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند.

سرهنگ رحمانی همچنین یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصه نظم و امنیت را گرامی داشت و برای جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های شهدا و مردم ایران آرزوی سلامتی، آرامش و سربلندی کرد.