به گزارش خبرنگار مهر،رحمت حیدری نژاد صبح پنج شنبه در مراسم گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته نیروی انتظامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، امنیت، سلامت، جبهه مقاومت، انتظامی و نظامی بویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، هفته انتظامی را به فرمانده انتظامی شهرستان و کارکنان این نیرو تبریک گفت.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه خدمات نیروهای انتظامی به هفته‌ای خاص محدود نمی‌شود، گفت: نیروهای انتظامی برای برقراری امنیت پایدار همواره در میدان حضور دارند و در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند.

حیدری نژاد با اشاره به نقش امنیت در پیشرفت کشور افزود: فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، پیشرفت و توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی، همگی در فضای امن امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: مردم دیده‌اند که دشمنان، از جمله ایالات متحده آمریکا، با وجود ادعای ابرقدرتی، در برابر ایران اسلامی و اتحاد مردم ایران ناچار به ایستادگی شده‌اند.

فرماندار آستانه اشرفیه با قدردانی از خدمات نیروهای انتظامی شهرستان، در داخل شهرستان، در مقابله با دسیسه‌ها و در حوزه مرزبانی، اظهار کرد: مردم شهرستان و ملت بزرگ ایران قدردان زحمات شما هستند؛ تلاش‌هایی که در تابستان و زمستان و در ایامی که مردم به سفر می‌روند، با حضور پلیس در کنار مردم و در نقاط مختلف ادامه دارد.

وی از خانواده‌های کارکنان انتظامی قدردانی کرد و گفت: همراهی خانواده‌های این عزیزان، زمینه خدمت شبانه روزی آنان به مردم را فراهم می‌کند و خانواده‌های نیروهای انتظامی نیز شایسته قدردانی هستند.