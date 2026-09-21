به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدیپور عصر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان لنگرود، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه(س)، با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ولادت باسعادت امام حسن عسکری(ع)، پدر بزرگوار امام زمان(عج)، و تقارن این ایام با سالروز شهادت کریمه اهلبیت(س)، فرصت مغتنمی برای تجدید عهد با اهلبیت(ع) و شهداست.
فرمانده سپاه لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، افزود: از روح بلند همه شهدای عزیز استمداد میطلبیم تا در مسیر انقلاب و ولایت ثابتقدم باشیم.
اصحاب رسانه در تقویت امید و انسجام اجتماعی نقش مهمی دارند
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، از تلاش اصحاب رسانه در طول ماههای گذشته برای روایتگری و امیدآفرینی قدردانی کرد و گفت: قلمی که در اختیار اصحاب رسانه قرار دارد، امانت است و امروز رسالت رسانهها در کنار مطالبهگری و بیان مشکلات، کمک به تقویت انسجام و همدلی در جامعه است.
مهدیپور با بیان اینکه جمهوری اسلامی با وجود مشکلات، همچنان نیازمند حفظ وحدت و انسجام اجتماعی است، تصریح کرد: امروز دشمن همه ظرفیتهای خود را به میدان آورده و تلاش میکند با فشارهای مختلف، مردم را نسبت به آینده دچار نگرانی کند؛ بنابراین در چنین شرایطی باید بیش از گذشته بر انسجام و همدلی تأکید کنیم.
وی ادامه داد: اگر در جامعه اسلامی، بهویژه در شرایطی که دشمن تمام ظرفیتهای خود را به میدان آورده است، سخنان و رفتارهایی موجب ایجاد تفرقه و نگرانی شود، میتواند بر حضور و همراهی مردم اثر بگذارد.
فرمانده سپاه لنگرود با تأکید بر ضرورت کاهش دغدغههای نیروهای حاضر در میدان افزود: کسی که امروز در میدان اصلی مقابله با دشمن حضور دارد، نباید دغدغهای جز انجام مأموریت خود داشته باشد؛ همچنین افرادی که درگیر مسائل درمانی و مشکلات دیگر هستند، باید بتوانند بدون دغدغههای مضاعف امور خود را پیگیری کنند.
مطالبهگری رسانهها باید در کنار حفظ انسجام و بازدارندگی باشد
مهدیپور با اشاره به نقش رسانهها در شرایط کنونی گفت: همه ما انتقاد داریم و مطالبهگری امری ضروری است، اما انتقادها باید به گونهای مطرح شود که در کنار بیان مشکلات، موجب تضعیف انسجام و بازدارندگی کشور نشود.
وی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از دولتها و رؤسای جمهور منتخب مردم، اظهار کرد: حضرت آقا همواره بر احترام به رأی مردم تأکید داشتهاند و در طول دوران رهبری، حمایت از دولتها را در چارچوب مصالح نظام دنبال کردهاند.
فرمانده سپاه لنگرود، یکی از رسالتهای اصلی اصحاب رسانه را کمک به حفظ وحدت و امید در جامعه دانست و افزود: رسانهها باید در کنار مطالبهگری، نسبت به شرایط کشور و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه نیز هوشیار باشند.
دفاع مقدس روایت یک ملت در برابر تجاوز دشمن بود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس تنها یک جنگ هشتساله نبود، بلکه روایتی از مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز و ایستادگی در برابر دشمن است.
مهدیپور با اشاره به ضرورت روایت صحیح دفاع مقدس در فضای مجازی، اظهار کرد: متأسفانه گاهی در فضای مجازی با برخی واژهها و روایتها بازی میشود و واقعیتهای دفاع مقدس به شکل صحیح منتقل نمیشود؛ از این رو باید روایت این دوران با زبان مناسب و قابل فهم برای نسل جوان تبیین شود.
وی با اشاره به موضوع مذاکره و بدعهدی آمریکا نیز گفت: امام خمینی(ره) همواره بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز در مقاطع مختلف نسبت به رویکرد آمریکا هشدار دادهاند.
فرمانده سپاه لنگرود با تأکید بر اینکه تجربه تاریخی کشور باید برای نسل جوان تبیین شود، افزود: باید واقعیتهای گذشته و تجربههای بهدستآمده را برای مردم و بهویژه جوانان روایت کنیم تا نسبت به رفتار و سیاستهای دشمن شناخت دقیقتری داشته باشند.
۴۶۵ برنامه در هفته دفاع مقدس در لنگرود اجرا میشود
مهدیپور با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان لنگرود بیان کرد: شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنهای عزیز» است و در طول این هفته، ۴۶۵ برنامه در حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج و سپاه ناحیه لنگرود در دستور کار قرار گرفته است.
وی یکی از برنامههای شاخص این هفته را اعزام کاروان راهیان نور عنوان کرد و گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس، ۹۲ نفر از مردم شهرستان لنگرود به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام میشوند و از یادمانهای شهدای عملیات مرصاد در تنگه چهارزبر، سرپلذهاب، قصرشیرین، پاوه و روانسر بازدید خواهند کرد.
فرمانده سپاه لنگرود افزود: همچنین فردا مراسم گلباران یادمان شهدای گمنام و مزار شهدای شهرستان برگزار میشود و پس از آن، کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام خواهد شد.
وی ادامه داد: امسال برنامه گلباران مزار شهدا تنها به یک نقطه محدود نمیشود و در تمام نقاط شهرستان که شهدای والامقام در آنجا آرام گرفتهاند، این مراسم با حضور مردم و بسیجیان برگزار خواهد شد.
مهدیپور از برگزاری رژه خودرویی در نخستین روز هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه از یادمان شهدای گمنام آغاز میشود و پس از اعزام کاروان راهیان نور برگزار خواهد شد.
وی همچنین به برگزاری برنامههای ورزشی بسیج در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: برنامههای ورزشی در بیشتر حوزههای مقاومت اجرا میشود و به صورت نمادین نیز برنامه افتتاح ورزشهای چندگانه بسیج در زمین چمن یکی از حوزههای مقاومت شهرستان برگزار خواهد شد.
برنامههای هفته دفاع مقدس با محوریت روایتگری برای نسل جوان دنبال میشود
فرمانده سپاه لنگرود با اشاره به دیگر برنامههای این هفته گفت: یادواره شهدای کاس از دیگر برنامههای پیشبینیشده است و در آستانه هفته دفاع مقدس نیز دیدار با امام جمعه شهرستان انجام شد.
وی با اشاره به برنامههای آموزشوپرورش در این ایام افزود: نواختن زنگ مقاومت و ایثار در مدارس شهرستان نیز برگزار میشود و در مدارس مختلف از جمله مدرسه شهدای محراب، برنامههای فرهنگی و روایتگری دفاع مقدس اجرا خواهد شد.
مهدیپور خاطرنشان کرد: برای انتقال تجربههای دفاع مقدس به نسل جدید، راویان دفاع مقدس که خود در دوران جنگ حضور داشتهاند، به مدارس اعزام میشوند تا خاطرات و تجربیات آن دوران را برای دانشآموزان روایت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت روایت دفاع مقدس با ادبیات مناسب برای نسل جوان گفت: یکی از موضوعاتی که باید با جدیت دنبال شود، روایتگری دفاع مقدس با زبان جوان امروز است؛ روایتی که در عین انتقال واقعیتهای آن دوران، امکان گفتوگو و آزاداندیشی را نیز فراهم کند.
شبهات و ابهامات با گفتوگوی مستقیم با جوانان برطرف میشود
مهدیپور با اشاره به اهمیت پاسخگویی به شبهات و ابهامات موجود در جامعه اظهار کرد: برگزاری نشستهای تبیینی میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند و در همین راستا برنامههایی با محوریت جهاد تبیین و سواد رسانه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: رزمایش سراسری «شامگاه یاد یاران» نیز با حضور تمامی پایگاههای مقاومت و گروههای رزمی برگزار میشود و آموزش سواد رسانه و ارتقای توانمندی نیروها در حوزههای مختلف، از جمله برنامههای پیشبینیشده در این رزمایش است.
تأمین آب مناطق عشایری و اجرای طرحهای محرومیتزدایی در دستور کار است
فرمانده سپاه لنگرود از اجرای برنامههای محرومیتزدایی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: روز پنجشنبه میزبان سردار دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، خواهیم بود و در همین راستا ۲۰ تانکر هزار لیتری آب در مناطق عشایری شهرستان لنگرود توزیع میشود.
مهدیپور همچنین با اشاره به اجرای یکی از طرحهای عمرانی در یکی از نقاط حادثهخیز شهرستان، بیان کرد: این منطقه طی سالهای گذشته شاهد حوادث رانندگی متعددی بود و در برخی سالها ۶ تا ۸ نفر در این محدوده جان خود را از دست میدادند که با اجرای طرح اصلاح مسیر توسط بسیج سازندگی، شرایط تردد در این نقطه بهبود یافته است.
وی افزود: این پروژه طی حدود ۶ ماه اجرا شد و همزمان با هفته دفاع مقدس، پروژه آسفالت و بهسازی چند نقطه از شهرستان از جمله مناطق زرگوش، شنگولیَرود و دیگر نقاط هدف، با مجموع حدود ۳۰ هزار مترمربع آسفالت و اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
نمایشگاه دستاوردهای بسیج در لنگرود برپا میشود
فرمانده سپاه لنگرود با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بسیج گفت: شهرستان لنگرود دارای ۱۲ حوزه مقاومت محلات و یک حوزه اقشاری است و در این نمایشگاه ۱۶ غرفه برای ارائه فعالیتها و دستاوردهای پایگاههای مقاومت پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه در محدوده پیادهراه و پارکینگ شهرداری لنگرود برپا میشود و همزمان برنامههای فرهنگی و مسابقات میدانی دانشآموزی نیز در این محدوده برگزار خواهد شد.
مهدیپور برگزاری نمایشگاه مد و پوشش ایرانی ـ اسلامی در محل مسجد جامع لنگرود، یادواره شهدای «کوچههای آسمان» و برنامههای قرآنی و محافل انس با قرآن را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
خدمات پزشکی و معیشتی در مناطق کمبرخوردار ارائه میشود
وی با اشاره به برنامههای خدمترسانی بسیج در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ارائه خدمات پزشکی رایگان در مدارس شهرستان از جمله مدرسه نژاد، از دیگر برنامههای پیشبینیشده است که شامل خدمات دارویی و حضور پزشکان متخصص خواهد بود.
فرمانده سپاه لنگرود افزود: در حوزه خدمات دندانپزشکی نیز با هماهنگیهای انجامشده، خدماتی از جمله ترمیم و پر کردن دندان برای دانشآموزان ارائه میشود.
مهدیپور همچنین از برنامهریزی برای تهیه و توزیع حدود هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان خبر داد و گفت: رزمایش کمکهای مؤمنانه نیز در این ایام اجرا میشود و هر حوزه مقاومت متناسب با ظرفیت خود در مجموع حدود ۵۰۰ بسته معیشتی را میان خانوادههای نیازمند توزیع خواهد کرد.
برنامههای فرهنگی و ورزشی متنوعی برای هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده است
وی برگزاری مسابقات ورزشی از جمله تیراندازی و والیبال، برنامههای ورزشی ویژه بسیجیان و سربازان، برگزاری برنامههای بومی و محلی و راهاندازی تنور پخت نان محلی توسط پایگاههای مقاومت را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
فرمانده سپاه لنگرود در پایان از برگزاری همایش پیشکسوتان جهاد و مقاومت خبر داد و گفت: در این برنامه از پیشکسوتان و یادگاران دوران دفاع مقدس که با وجود امکانات محدود، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند، تجلیل خواهد شد.
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