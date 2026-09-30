به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا با اشاره به شرایط جنگی و تهدیدهای موجود اظهار کرد: دشمن در کنار حملات نظامی، با استفاده از ظرفیت‌ های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال ضربه زدن به کشور است و پلیس متناسب با این شرایط، مأموریت‌های خود را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد پلیس گیلان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا افزود: در این حوزه ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده به حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و مجموعه انتظامی با جدیت و قاطعیت با قاچاق کالا برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی گیلان همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه جرایم رایانه‌ای گفت: در این حوزه شاهد کاهش ۲۴ درصدی وقوع جرایم بوده‌ایم و اقدامات قابل توجهی نیز در زمینه شناسایی و برخورد با مجرمان انجام شده است.

شناسایی شبکه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی

حسن‌پور با اشاره به فعالیت برخی شبکه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی تصریح کرد: یکی از پرونده‌های کلاهبرداری مربوط به فعالیت شرکت‌های هرمی بود که در یک بخش کوچک آن حدود ۹ هزار نفر گرفتار شده بودند.

وی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، عوامل این شبکه شناسایی و دستگیر و اموال آنها نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی گیلان بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به مردم تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی رسانه‌ها می‌تواند از گرفتار شدن مردم در دام شبکه‌ها و باندهای کلاهبرداری جلوگیری کند و باید نسبت به تهدیدهای فضای مجازی، آگاهی عمومی افزایش یابد.

کاهش ۱۴ درصدی مصدومان حوادث رانندگی

وی با اشاره به افزایش حجم سفرها و تردد خودروها در گیلان بیان کرد: استان حدود ۱۱ هزار کیلومتر جاده اصلی و فرعی دارد و با توجه به حجم بالای سفرها و محدودیت‌های زیرساختی، مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات از مأموریت‌های مهم پلیس است.

حسن‌پور افزود: در حوزه جان‌باختگان حوادث جاده‌ای، پنج درصد افزایش داشته‌ایم، اما با اقدامات انجام‌شده، شمار مصدومان حوادث رانندگی ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

ثبت بیش از ۶۵۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به میزان تماس‌های مردم با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: روزانه حدود پنج هزار تماس با پلیس برقرار می‌شود و مجموع تماس‌ها به بیش از ۶۵۰ هزار مورد رسیده است.

وی ادامه داد: بیش از ۳۴۵ هزار مورد از این تماس‌ها منجر به انجام عملیات و حضور مأموران در صحنه شده و در نتیجه این همکاری مردم، موارد متعددی از جرایم کشف و با متخلفان برخورد شده است.

حسن‌پور با قدردانی از همکاری مردم با پلیس خاطرنشان کرد: تأمین امنیت یک کار جمعی است و همه مردم در برقراری امنیت نقش دارند.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های سامانه ۱۱۰ در جریان حملات هوایی اخیر اظهار کرد: با وجود آسیب‌هایی که به بخشی از زیرساخت‌ها وارد شد، سامانه فوریت‌های پلیسی تعطیل نشد و پاسخگویی به مردم ادامه داشت و بخش زیادی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز مرمت شده است.

کاهش ۲۴ درصدی شکایت‌های مردم از پلیس

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به فعالیت سامانه نظارت مردمی ۱۹۷ گفت: حدود ۱۹ هزار نفر با دفتر نظارت و بازرسی پلیس تماس گرفته‌اند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: شکایت‌های مردم نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته و در مقابل، حدود ۲۵ درصد تماس‌ها با پلیس در قالب تقدیر و تشکر از عملکرد مأموران بوده است.

حسن‌پور تأکید کرد: راه موفقیت پلیس این است که در کنار مردم و در خدمت مردم باشد و نظارت مردم بر عملکرد پلیس نیز باید تقویت شود.

پلیس در شرایط بحرانی مأموریت‌های خود را تعطیل نکرد

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به مطالبه مردم درباره برخورد با هنجارشکنی‌ها گفت: وظیفه ذاتی نیروی انتظامی تأمین امنیت و حفظ ارزش‌های اسلامی است و پلیس در شرایط بحرانی و جنگی نیز مأموریت‌های خود را تعطیل نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با هنجارشکنی باید در چارچوب قانون و ضوابط انجام شود، افزود: بسیاری از افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، برادران و خواهران ما هستند و رویکرد پلیس جذب حداکثری است، اما در برابر افرادی که به دنبال هنجارشکنی و آسیب زدن به جامعه هستند، پلیس در چارچوب قانون وظایف خود را انجام می‌دهد.

حسن‌پور همچنین امر به معروف و نهی از منکر را مسئولیتی عمومی دانست و گفت: این موضوع تنها وظیفه پلیس نیست و خبرنگاران، بازاریان و دیگر اقشار جامعه نیز می‌توانند در چارچوب قانون در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

رسانه‌ها در مقابله با جنگ ترکیبی نقش دارند

وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: دشمن در قالب یک جنگ ترکیبی از ظرفیت‌های مختلف استفاده می‌کند و رسانه‌ها نیز در مقابله با این جریان نقش مهمی دارند.

فرمانده انتظامی گیلان با قدردانی از فعالیت خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها با قلم، زبان و پیام خود در برابر تهدیدها ایستاده‌اند و اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی‌بخشی به مردم از اهمیت زیادی برخوردار است.

حسن‌پور با اشاره به حضور و همراهی مردم در شرایط اخیر تصریح کرد: مردم سرمایه اصلی امنیت کشور هستند و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: پلیس در کنار مردم خواهد بود و تلاش مجموعه انتظامی این است که امنیت، آرامش و خدمت‌رسانی به مردم با جدیت ادامه پیدا کند.