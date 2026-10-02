نخودی: امیدوارم در مسابقات جهانی هم دل مردم ایران را شاد کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نخودی پس از کسب مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که توانستم با کسب مدال طلا، زحمات خودم و حمایت‌هایی که از من شد را به نتیجه برسانم.

وی ادامه داد: از رئیس فدراسیون و مربیان تشکر می‌کنم که در این مدت از من حمایت کردند و کنارم بودند. امیدوارم بتوانم در مسابقات جهانی هم عملکرد خوبی داشته باشم و دل مردم ایران را شاد کنم.



نخودی درباره دیدار فینال نیز گفت: کشتی آخر از نظر داوری خیلی بد بود، اما خدا را شکر توانستم از این حریف قدرتمند عبور کنم و به مدال طلا برسم. خوشحالم که با وجود شرایط سخت مسابقه، تا پایان جنگیدم و توانستم قهرمان بازی‌های آسیایی شوم.