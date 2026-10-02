  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

نخودی: امیدوارم در مسابقات جهانی هم دل مردم ایران را شاد کنم

نخودی: امیدوارم در مسابقات جهانی هم دل مردم ایران را شاد کنم

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: خدا را شکر توانستم از این حریف قدرتمند عبور کنم و به مدال طلا برسم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نخودی پس از کسب مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که توانستم با کسب مدال طلا، زحمات خودم و حمایت‌هایی که از من شد را به نتیجه برسانم.

وی ادامه داد: از رئیس فدراسیون و مربیان تشکر می‌کنم که در این مدت از من حمایت کردند و کنارم بودند. امیدوارم بتوانم در مسابقات جهانی هم عملکرد خوبی داشته باشم و دل مردم ایران را شاد کنم.


نخودی درباره دیدار فینال نیز گفت: کشتی آخر از نظر داوری خیلی بد بود، اما خدا را شکر توانستم از این حریف قدرتمند عبور کنم و به مدال طلا برسم. خوشحالم که با وجود شرایط سخت مسابقه، تا پایان جنگیدم و توانستم قهرمان بازی‌های آسیایی شوم.

کد مطلب 6965323
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها