به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار پس از کسب مدال طلای محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: این مدال طلا را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنم. نخودی کشتی‌گیر نابغه‌ای است و با وجود پنج مدال جهانی، هنوز به حق خودش نرسیده و امیدوارم به جایگاه شایسته‌اش برسد.

وی ادامه داد: نخودی در این مسابقات یک کشتی‌گیر ۷۹ کیلوگرم و نایب‌قهرمان جهان در یک وزن بالاتر را شکست داد. او دلاورانه جنگید و توانست قهرمان جهان در یک وزن بالاتر را شکست دهد و اسیر اشتباهات لحظه‌ای نشود.

درستکار گفت: نخودی همان کشتی‌گیری است که جردن باروز را شکست داده و بارها نشان داده چقدر قدرتمند است. حریف ژاپنی او نیز کشتی‌گیر قدرتمندی بود و خیلی سخت امتیاز می‌داد، اما نخودی با عملکردی خوب توانست به مدال طلا برسد.