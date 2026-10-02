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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

درستکار: این مدال طلا را به مردم تقدیم می‌کنم؛ نخودی نابغه کشتی است

درستکار: این مدال طلا را به مردم تقدیم می‌کنم؛ نخودی نابغه کشتی است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: محمد نخودی نابغه کشتی است و با وجود پنج مدال جهانی هنوز به حق خود نرسیده؛ امیدوارم طلای بازی‌های آسیایی آغاز موفقیت‌های بیشتر او باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار پس از کسب مدال طلای محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: این مدال طلا را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنم. نخودی کشتی‌گیر نابغه‌ای است و با وجود پنج مدال جهانی، هنوز به حق خودش نرسیده و امیدوارم به جایگاه شایسته‌اش برسد.

وی ادامه داد: نخودی در این مسابقات یک کشتی‌گیر ۷۹ کیلوگرم و نایب‌قهرمان جهان در یک وزن بالاتر را شکست داد. او دلاورانه جنگید و توانست قهرمان جهان در یک وزن بالاتر را شکست دهد و اسیر اشتباهات لحظه‌ای نشود.

درستکار گفت: نخودی همان کشتی‌گیری است که جردن باروز را شکست داده و بارها نشان داده چقدر قدرتمند است. حریف ژاپنی او نیز کشتی‌گیر قدرتمندی بود و خیلی سخت امتیاز می‌داد، اما نخودی با عملکردی خوب توانست به مدال طلا برسد.

کد مطلب 6965317
سیده فرزانه شریفی

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