نخودی با پرچم ایران دور افتخار زد+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نخودی پس از کسب مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در حالی که پرچم ایران را بر دوش داشت، در کنار احسان امینی مربی تیم ملی کشتی آزاد دور افتخار زد.

نخودی که در این رقابت‌ها در یک وزن بالاتر از وزن اصلی خود روی تشک رفت، با عبور از حریفان قدرتمند خود به مدال طلای بازی‌های آسیایی رسید و یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دوران حرفه‌ای خود را جشن گرفت. او پیش از این در اکثر مشابقات به مدال نقره می‌رسید اما این بار توانست با عبور از حریف قدرتمند ژاپنی خود که نایب قهرمان جهان بود به مدال خوش رنگ طلا برسد.

قهرمان ایران پس از پایان مراسم و در میان تشویق اعضای تیم و کادر فنی، پرچم سه‌رنگ ایران را در دست گرفت و همراه با احسان امینی دور افتخار زد.