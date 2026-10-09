به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، با گرامیداشت روز جهانی کودک، کاهش فرزندآوری و حرکت کشور به سمت سالمندی را از مسائل مهم جمعیتی دانست و خواستار توجه جدی مسئولان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و نخبگان به این موضوع شد.

امام جمعه اهر با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده درباره آینده جمعیت کشور اظهار کرد: کاهش تعداد دانش‌آموزان پایه اول نسبت به سال گذشته، نشانه‌ای از کاهش تولدهاست و بی‌توجهی به این روند می‌تواند در سال‌های آینده امکان جبران را دشوار کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به احتمال رسیدن رشد جمعیت کشور به صفر طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند کشور را وارد مرحله رشد منفی جمعیت کند.

جلیلی با بیان اینکه کاهش ازدواج نیز در کنار کاهش فرزندآوری بر وضعیت جمعیتی کشور تأثیرگذار است، گفت: میانگین سن ازدواج نسبت به پنج دهه گذشته افزایش یافته و فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند نیز بیشتر شده است؛ بنابراین، تا زمانی که ازدواج آسان نشود، نمی‌توان انتظار افزایش فرزندآوری را داشت.

هشدار درباره افزایش جمعیت سالمند

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور بیان کرد: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، نزدیک به ۱۱ میلیون سالمند در کشور زندگی می‌کنند که حدود ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه رشد جمعیت سالمندی از رشد کل جمعیت کشور بیشتر است، نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت هشدار داد و خواستار توجه جدی‌تر به سیاست‌های جمعیتی شد.

امام جمعه اهر در تشریح دلایل تبدیل نشدن مسئله جمعیت به دغدغه‌ای عمومی، گفت: آثار کاهش موالید معمولاً سال‌ها بعد نمایان می‌شود، در حالی که مشکلات معیشتی برای خانواده‌ها ملموس و فوری است. از سوی دیگر، برخی سنت‌های دشوار و دست‌وپاگیر ازدواج و کمبود حمایت‌های عملی در زمینه مسکن، اشتغال، مرخصی زایمان و خدمات نگهداری از کودکان، بر تصمیم خانواده‌ها برای ازدواج و فرزندآوری تأثیر می‌گذارد.

جلیلی با اشاره به اجرا نشدن کامل برخی وعده‌ها درباره حمایت از خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند، اظهار کرد: قرار بود امتیازاتی از جمله تسهیلات مسکن به این خانواده‌ها اختصاص یابد، اما مراجعات مردمی نشان می‌دهد این حمایت‌ها هنوز به شکل مورد انتظار عملیاتی نشده است.

وی خواستار آن شد که دولت و مجلس به جای اکتفا به شعار، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند.

دعوت به راه‌اندازی پویش «هر خانواده یک فرزند بیشتر»

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با پیشنهاد راه‌اندازی پویش «هر خانواده یک فرزند بیشتر» گفت: خانواده‌هایی که شرایط لازم را دارند، می‌توانند برای افزایش تعداد فرزندان خود برنامه‌ریزی کنند.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) درباره ازدواج و فرزندآوری، از نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و متخصصان خواست مسئله جمعیت را در اولویت مباحث کشور قرار دهند.

امام جمعه اهر در خطبه نخست نماز جمعه، با تبیین ویژگی‌های جامعه ایمانی، تقوا را عامل بصیرت و تشخیص حق از باطل در شرایط فتنه و درگیری دانست و گفت: انسان باتقوا باید بتواند جبهه حق را از جبهه باطل تشخیص دهد و در برابر دشمنان، امید خود را به وعده‌های الهی از دست ندهد.

جلیلی با اشاره به آیه ۸ سوره صف درباره تلاش دشمنان برای خاموش کردن نور خدا، اظهار کرد: بر اساس وعده الهی، نور خدا کامل خواهد شد، هرچند مخالفان از این امر ناخشنود باشند.

وی با بیان اینکه تقابل حق و باطل در طول تاریخ بر پایه اراده‌ها شکل گرفته است، به جنگ بدر اشاره کرد و گفت: مسلمانان با ۳۱۳ نفر در برابر سپاه هزارنفری مشرکان ایستادند و ایمان و اراده آنان در این رویارویی نقش تعیین‌کننده داشت.

استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به سرنوشت اقوام عاد، ثمود و فرعون در قرآن کریم، خاطرنشان کرد: برخورداری از امکانات مادی و قدرت، مانع عذاب الهی در صورت طغیان و فساد نمی‌شود.

جلیلی در پایان با استناد به حدیثی از امام صادق(ع) درباره استواری مؤمن در حفظ دین خود، تأکید کرد: اگر مؤمنان به وظایف خود عمل کنند، جبهه حق به اراده الهی بر جبهه باطل غلبه خواهد کرد؛ حتی اگر از نظر امکانات مادی در موقعیت برابر نباشند.